«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд, уступив минскому «Динамо»

Минскоеодержало домашнюю победу над(5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль оформил Евгений Лисовец, еще по разу отличились Теэму Пулккинен, Патрик Уиркош и Денис Казионов.

Единственную шайбу новосибирцев забросил Дмитрий Саюстов.

«Сибирь» потерпела 12-е поражение кряду, а минское «Динамо» набрало восемь очков после 11-го проведённого матча.