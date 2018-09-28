«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд, уступив минскому «Динамо»

«Динамо» Минск
«Динамо»
В составе победителей дубль оформил Евгений Лисовец, еще по разу отличились Теэму Пулккинен, Патрик Уиркош и Денис Казионов.
Единственную шайбу новосибирцев забросил Дмитрий Саюстов.
«Сибирь» потерпела 12-е поражение кряду, а минское «Динамо» набрало восемь очков после 11-го проведённого матча.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Голы: Пулккинен — 5 (бол., С. Костицын), 8:20 — 1:0. Лисовец — 1 (Павлович, Знахаренко), 8:43 — 2:0. Уиркош — 2 (Пулккинен, Евенко), 30:36 — 3:0. Саюстов — 1 (Логинов), 42:34 — 3:1. Казионов — 2 (Пулккинен), 50:49 — 4:1. Лисовец — 2 (бол., Степанов, Хенкель), 57:08 — 5:1Вратари: Энрот — ТэйлорБроски: 30 (11+9+10) — 23 (7+11+5)Штраф: 8 — 8