«Куньлунь» на выезде обыграл «Нефтехимик»

Фрагмент матча
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Счет в первом периоде открыл финский нападающий гостей Вели-Матти Савинайнен, а в концовке встречи преимущество китайского клуба удвоил Брэндон Ип.
«Сухарь» в свой актив записал российский вратарь «Куньлуня» Александр Лазушин, отразивший 40 бросков по своим воротам.
Команда Андрея Назарова проиграла во второй встрече подряд, «Куньлунь» впервые победил в Нижнекамске.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Савинайнен — 2 (Лаюнен, Фонтэйн), 12:22 — 0:1. Йип — 1, 54:52 — 0:2Вратари: Ежов — ЛазушинБроски: 40 (17+10+13) — 22 (3+9+10)Штраф: 6 — 18