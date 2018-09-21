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    «Адмирал» подписал троих игроков

    Адмирал КХЛ
    «Адмирал» на официальном сайте объявил о подписании однолетних односторонних контрактов с нападающими Войтехом Полаком, Мареком Говоркой и Антоном Королевым.

    Войтех Полак
    Войтех Полак
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    Полак является воспитанником чешского клуба из «Карловых Вар». Выступал за рижское «Динамо», «Северсталь» и «Югру». Также играл в чемпионатах Швейцарии, Финляндии и АХЛ. Всего в КХЛ сыграл 69 игр, в которых забросил 11 шайб и сделал 20 голевых передач. За сборную Чехии в различных турнирах сыграл 68 матчей.

    Говорка всю карьеру провел в словацких и чешских клубах. Хоккеист принимал участие в Олимпийских играх 2018 года, дважды играл на чемпионатах мира, став в 2012 году серебряным призером.

    Королев заключил с «Адмиралом» однолетний двусторонний контракт. Хоккеист является воспитанником московского «Спартака». Выступал за СКА, «Витязь» и «Югру». Всего в КХЛ Королев сыграл 326 игр, забросил 53 шайбы и сделал 51 голевую передачу. В 2008 году форвард стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира. 0

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