«Сибирь» проиграла в седьмом матче подряд

Михаил Варнаков
ХК «Торпедо»
В составе нижегородцев дублем отметился Михаил Варнаков, а также в меньшинстве шайбу забросил Владимир Галузин. У хозяев отличились Никита Михайлов и Шарль Бертран.
Таким образом, «Сибирь» потерпела седьмое подряд поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. У «Торпедо» — 10 очков и третья строчка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» — «Торпедо» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: 0:1 Галузин 14.48 (меньш.), 1:1 Михайлов (Пиганович, Морозов), 15.22 (больш.), 1:2 Варнаков (Галузин, Шенфельд), 21.59 (больш.), 2:2 Бертран (Алексеев, Шаров), 47.01, 2:3 Варнаков (Баранцев, Шенфельд), 54.56Вратари: Тэйлор — ГалимовБроски: 49 (25) — 49 (22)Штраф: 10 — 10