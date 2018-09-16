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    «Сибирь» проиграла в седьмом матче подряд

    КХЛ Сибирь Торпедо
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Торпедо». Гости одержали победу со счетом 3:2.

    Михаил Варнаков
    Михаил Варнаков
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    В составе нижегородцев дублем отметился Михаил Варнаков, а также в меньшинстве шайбу забросил Владимир Галузин. У хозяев отличились Никита Михайлов и Шарль Бертран.

    Таким образом, «Сибирь» потерпела седьмое подряд поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. У «Торпедо» — 10 очков и третья строчка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» — «Торпедо» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: 0:1 Галузин 14.48 (меньш.), 1:1 Михайлов (Пиганович, Морозов), 15.22 (больш.), 1:2 Варнаков (Галузин, Шенфельд), 21.59 (больш.), 2:2 Бертран (Алексеев, Шаров), 47.01, 2:3 Варнаков (Баранцев, Шенфельд), 54.56Вратари: Тэйлор — ГалимовБроски: 49 (25) — 49 (22)Штраф: 10 — 10
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