«Сибирь» проиграла в седьмом матче подряд

В рамках регулярного чемпионата КХЛпринимала. Гости одержали победу со счетом 3:2.

В составе нижегородцев дублем отметился Михаил Варнаков, а также в меньшинстве шайбу забросил Владимир Галузин. У хозяев отличились Никита Михайлов и Шарль Бертран.

Таким образом, «Сибирь» потерпела седьмое подряд поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. У «Торпедо» — 10 очков и третья строчка.