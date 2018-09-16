ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Полная версия FIFA 19 выйдет 28 сентябряПять лучших опций в демо-версии FIFA 19
  • 15:56
    • Ерохин принес «Зениту» победу в Оренбурге
  • 18:26
    • «Краснодар» на выезде разгромил «Анжи»
  • 18:16
    • «Спартак» и «Ахмат» назвали стартовые составы
  • 18:02
    • Дебютные голы Роналду принесли «Ювентусу» победу над «Сассуоло»
  • 17:37
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» дома проиграл «Нефтехимику»

    КХЛ Нефтехимик Салават Юлаев
    «Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Матч в Уфе завершился победой гостей со счетом 3:1.

    Дублем в составе гостей отметился Йоонас Няттинен, еще одна шайба на счету Дмитрия Куликова. У «Салавата» отличился Дмитрий Кугрышев.

    У «Салавата Юлаева» после семи матчей девять очков и четвертое место на Востоке, у «Нефтехимика» — восемь очков и шестая позиция после семи встреч.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Няттинен — 3 (Руохомаа, Пуустинен), 25:28 — 0:1. Кугрышев — 4 (бол., Хартикайнен, Умарк), 36:52 — 1:1. Куликов — 2 (Порядин, Галимов), 38:24 — 1:2. Няттинен — 4 (Брынцев), 58:18 — 1:3Вратари: Кареев (59:40 — 59:53) — ЕжовБроски: 17 (7+7+3) — 28 (12+8+8)Штраф: 6 — 12
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Автомобилист»
  • 4.30
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • По какому поводу банкет на «Гудисон Парк»?
  • «Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Увезет ли «Ахмат» очки из Москвы в первом матче Рахимова?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Поправят ли римляне свое турнирное положение?
  • «Эмполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Манчестер Юнайтед» Футбол «МЮ» сделал достаточно. «Красные дьяволы» победили «Уотфорд»Подопечные Жозе Моуринью набрали три очка на «Викарэйдж Роуд» 12:100
  • 16:57
    • Два игрока ЦСКА пропустят матч против «Виктории»
  • 16:48
    • Семак: Счет скользкий, но выиграли заслуженно
  • 16:14
    • «Рома» упустила победу в матче с «Кьево»
    «Ливерпуль» показал лучший старт в чемпионате Англии с 1990 года Футбол «Ливерпуль» трактором прет к титулуРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 03:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервется ли голевая засуха Роналду?
  • 4.11
    •
  • 18:42
    • «Вердер» упустил победу над «Нюрнбергом»
  • 18:10
    • «Нант» разошелся миром с «Реймсом»
  • 17:47
    • «Вулверхэмптон» переиграл «Бернли»
    ЦСКА удалось забить трижды Футбол Большая победа с горьким привкусом. Как ЦСКА убрал с пути «Уфу»Победа ЦСКА над «Уфой» в седьмом туре РПЛ — в нашем обзоре прессы 02:260
  • 13:11
    • «Галатасарай» и «Локомотив» рассудят итальянцы
  • 16:35
    • «Сибирь» проиграла в седьмом матче подряд
  • 15:17
    • «Бавария» оштрафует Рибери
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие