«Салават Юлаев» дома проиграл «Нефтехимику»

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
«Салават Юлаев»
Матч в Уфе завершился победой гостей со счетом 3:1.
Дублем в составе гостей отметился Йоонас Няттинен, еще одна шайба на счету Дмитрия Куликова. У «Салавата» отличился Дмитрий Кугрышев.
У «Салавата Юлаева» после семи матчей девять очков и четвертое место на Востоке, у «Нефтехимика» — восемь очков и шестая позиция после семи встреч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Няттинен — 3 (Руохомаа, Пуустинен), 25:28 — 0:1. Кугрышев — 4 (бол., Хартикайнен, Умарк), 36:52 — 1:1. Куликов — 2 (Порядин, Галимов), 38:24 — 1:2. Няттинен — 4 (Брынцев), 58:18 — 1:3Вратари: Кареев (59:40 — 59:53) — ЕжовБроски: 17 (7+7+3) — 28 (12+8+8)Штраф: 6 — 12