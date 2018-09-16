«Салават Юлаев» дома проиграл «Нефтехимику»

проигралв матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч в Уфе завершился победой гостей со счетом 3:1.

Дублем в составе гостей отметился Йоонас Няттинен, еще одна шайба на счету Дмитрия Куликова. У «Салавата» отличился Дмитрий Кугрышев.

У «Салавата Юлаева» после семи матчей девять очков и четвертое место на Востоке, у «Нефтехимика» — восемь очков и шестая позиция после семи встреч.