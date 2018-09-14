Капитан «Детройта» завершил карьеру

Нападающийзавершил спортивную карьеру.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кен Холланд.

37-летний Зеттерберг, который в прошлом был капитаном «Ред Уингз», завершил карьеру из-за травмы спины, которая была получена на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Отметим, что контракт хоккеиста с «Детройтом» мог действовать еще три сезона.

В прошлом сезоне Зеттерберг провел за «Детройт» 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 11 шайб и отдав 45 передач.

За «Ред Уингз» шведский нападающий выступал на протяжении 16 лет с перерывами на выступления за шведский «Тимро» и швейцарский «Туг». В НХЛ швед сыграл 1219 матчей, забросил 394 шайбы и сделал 686 результативных передач. В 2008 году Зеттерберг стал с командой обладателем Кубка Стэнли.

В 2006 году в составе сборной Швеции он побеждал на Олимпиаде и чемпионате мира. 0