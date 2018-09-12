«Торпедо» уступило «Салавату», потерпев первое поражение в сезоне

«Салават Юлаев»
LiveSport.Ru
В составе победителей дубль на счету Вячеслава Солодухина, еще по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев и Антон Бурдасов.
За «Торпедо» отличились Юрий Сергиенко, Владимир Галузин и Эндрю Кэлоф.
«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу в пяти проведённых матчах, а команда Дэвида Немировски потерпела первое поражение в нынешнем сезоне.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (0:0, 3:0, 1:3)
Голы: Солодухин — 1 (Жарков, Кемппайнен), 23:00 — 1:0. Солодухин — 2 (Гареев, Кадейкин), 34:39 — 2:0. Кугрышев — 3 (Ткачев, Основин), 35:40 — 3:0. Сергиенко — 2 (Ильин, Марковин), 43:30 — 3:1. Бурдасов — 5 (Осипов, Хохряков), 44:44 — 4:1. Галузин — 4 (Паршин, Хольм), 49:12 — 4:2. Кейлоф — 4 (бол., Миле, Хольм), 58:41 — 4:3Вратари: Кареев — Галимов (56:46 — 58:41, 59:07)Броски: 33 (13+14+6) — 38 (11+10+17)Штраф: 8 — 4