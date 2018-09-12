«Торпедо» уступило «Салавату», потерпев первое поражение в сезоне

Уфимскийобыграл нижегородское(4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль на счету Вячеслава Солодухина, еще по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев и Антон Бурдасов.

За «Торпедо» отличились Юрий Сергиенко, Владимир Галузин и Эндрю Кэлоф.

«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу в пяти проведённых матчах, а команда Дэвида Немировски потерпела первое поражение в нынешнем сезоне.