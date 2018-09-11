«Слован» в Братиславе обыграл «Северсталь»

В составе победителей отличились нападающие Матуш Сукель и Адам Лишка. На старте третьего периода «Северсталь» сократила отставание благодаря голу Зака Бойчака.
Для подопечных Владимира Орсага победа стала первой в чемпионате-2018/19, до этого клуб проиграл четыре матча подряд.
Словацкий клуб с тремя очками идет 11-м на Западе. У команды из Череповца пять очков и седьмая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Сукель — 1 (бол., Вирта), 25:12 — 1:0. Лишка — 1 (Лунтер, Грман), 39:27 — 2:0. Бойчак — 2 (бол., Странски, Эштон), 40:42 — 2:1Вратари: Чильяк — Фурх (58:59 — 59:23, 59:40)Броски: 20 (7+9+4) — 29 (9+8+12)Штраф: 14 — 16