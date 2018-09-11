«Слован» в Братиславе обыграл «Северсталь»

Братиславскийодержал домашнюю победу над череповецкой(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились нападающие Матуш Сукель и Адам Лишка. На старте третьего периода «Северсталь» сократила отставание благодаря голу Зака Бойчака.

Для подопечных Владимира Орсага победа стала первой в чемпионате-2018/19, до этого клуб проиграл четыре матча подряд.

Словацкий клуб с тремя очками идет 11-м на Западе. У команды из Череповца пять очков и седьмая позиция.