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    КХЛ. ЦСКА примет «Локомотив», московское «Динамо» сыграет в Риге

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 11 сентября

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    Во вторник, 11 сентября, в Континентальной хоккейной лиге пройдут пять матчей регулярного чемпионата.
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    «Сибирь» — «Автомобилист» 1:4

    Новосибирская «Сибирь» уступила екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:4) в первом домашнем матче нового регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе гостей дубль на счету форварда Анатолия Голышева, еще по шайбе забросили Александр Кучерявенко и Виталий Попов.

    За гостей отличился Никита Михайлов.

    Новосибирская команда потерпела пятое поражение подряд, гости одержали пятую победу на старте нового сезона.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
    Голы: Голышев — 4 (Паре), 10:01 — 0:1. Кучерявенко — 3 (бол.), 19:59 — 0:2. Попов — 1 (Литовченко), 42:33 — 0:3. Михайлов — 2 (бол., Дугин), 48:47 — 1:3. Голышев — 5 (п.в.), 59:57 — 1:4Вратари: Красиков (59:08 — 59:57) — КоваржБроски: 24 (6+9+9) — 27 (9+11+7)Штраф: 8 — 12

    «Трактор» — «Металлург» Мг


    ЦСКА — «Локомотив»


    «Динамо» Р — «Динамо» М


    «Слован» — «Северсталь»

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