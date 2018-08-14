Хоккей включен в программу Олимпиады-2022

включен в программув Пекине. Исполнительный комитет МОК принял такое решение 18 июля, сообщает «Р-Спорт».

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«Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета 18 июля утвердил программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, и она включает в себя женский и мужской хоккей на льду. В женский турнир добавлены две команды, что соответствует принципам гендерного равенства на Играх», — заявили в пресс-службе МОК.

Ранее сообщалось, что из-за отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду существует четыре варианта развития ситуации с хоккейным турниром на Играх. Один из них — исключить мужской турнир из программы Игр. 0