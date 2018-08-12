ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча«Крылья» развеяли чары «Ростов Арены». Команда Карпина впервые проиграла
  • 11:36
    • СМИ: «Реал» предложит за Азара рекордную сумму
  • 11:22
    • «Севилья» готовится подать жалобу на «Барселону»
  • 10:11
    • Нападающий сборной Алжира перешел в «Фенербахче»
  • 09:03
    • «Тоттенхэм» выиграл Международный кубок чемпионов
  • 08:48
    • МОК может исключить хоккейный турнир из программы ОИ
    Все новости спорта

    Сборная России U18 одолела США в матче за третье место на Кубке Глинки

    Сборная России Сборная США Сборная Канады Сборная Швеции
    Юниорская сборная России (U18) завоевала бронзовые медали на Кубке Глинки/Гретцки.

    Хоккеисты сборной России
    Хоккеисты сборной России
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В поединке за третье место россияне одолели команду США со счетом 5:4 (0:0, 2:0, 3:4).

    Хет-триком в составе российской сборной отметился нападающий Василий Подколзин (27, 46, 55 минуты), успев отдать еще и одну результативную передачу.

    Еще по шайбе забросили Ярослав Лихачев (26) и Илья Николаев (59).

    Голы в составе команды США в свой актив записали Джон Фариначчи (44), Артур Калиев (54), Николас Робертсон (58) и Джош Нодлер (60).

    В финальном матче сборная Канады разгромила команду Швеции – 6:2 (3:2, 1:0, 2:0). Для канадцев это 22 триумф в 28 розыгрышах турнира. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Айлендерс» в центре внимания, «Кингз» рискуют с Ковальчуком, итоги драфта
  • 03/07/2018 в 11:20
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Барселона»
  • 3,30
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Смолов забить «Локомотиву» долгожданный гол?
  • «Оренбург» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2,10
    •
  • Сможет ли «Томь» закрепиться на вершине ФНЛ?
  • «Томь» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 1,84
    •
  • Скидка от «Ливерпуля» не поможет «Вест Хэму»
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Люк Шоу Футбол Шоу must go on: Люк доказывает, что ему нужно дать шансПрекрасная игра крайнего защитника помогла его команде обыграть «Лестер» в матче-открытии нового сезона АПЛ Вчера в 17:070
  • 08:05
    • Хачанов уступил Надалю на турнире в Торонто
  • 00:58
    • Гол Игуаина не спас «Милан» от проигрыша «Реалу»
  • 23:31
    • «Крылья Советов» на выезде обыграли «Ростов»
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью ждут неприятности. Португалец так никого и не купилВ последние дни трансферного окна «Манчестер Юнайтед» не удалось усилить состав Вчера в 15:260
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Гвардиола покажет Эмери, кто главный в АПЛ
  • 5,29
    •
  • 10:18
    • «Спортинг» арендовал полузащитника «Ювентуса»
  • 23:06
    • Чемпионат Франции: Думбия принес «Реймсу» победу над «Ниццей» и другие результаты
  • 22:51
    • Каррера: Трансфер Еременко — это идея Федуна
    «Урал» — «Динамо» Футбол РПЛ. ЦСКА вновь не выиграл, «Спартак» одолел «Анжи», «Рубин» примет «Зенит»Обзор матчей третьего тура чемпионата России по футболу Вчера в 23:330
  • 20:59
    • «Спартак» в большинстве дожал «Анжи»
  • 22:20
    • Кадиев: Шансов не было, арбитры удалили бы третьего или четвертого
  • 22:07
    • Каррера: 50 минут матча мы провели в штрафной «Анжи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие