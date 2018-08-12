Сборная России U18 одолела США в матче за третье место на Кубке Глинки

Хоккеисты сборной России
ФХР
В поединке за третье место россияне одолели команду США со счетом 5:4 (0:0, 2:0, 3:4).
Хет-триком в составе российской сборной отметился нападающий Василий Подколзин (27, 46, 55 минуты), успев отдать еще и одну результативную передачу.
Еще по шайбе забросили Ярослав Лихачев (26) и Илья Николаев (59).
Голы в составе команды США в свой актив записали Джон Фариначчи (44), Артур Калиев (54), Николас Робертсон (58) и Джош Нодлер (60).
В финальном матче сборная Канады разгромила команду Швеции – 6:2 (3:2, 1:0, 2:0). Для канадцев это 22 триумф в 28 розыгрышах турнира. 0