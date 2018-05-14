Сборная России разгромила Словакию на чемпионате мира

Матч завершился победой подопечных Ильи Воробьева со счетом 4:0.
Победу сборной России принесли точные броски Максима Мамина, Никиты Гусева, Максима Шалунова, а также Ильи Михеева, который забросил шайбу в пустые ворота.
Таким образом, сборная России одержала пятую победу в шести матчах при одном поражении в овертайме и набрала 16 очков. Российская сборная занимает в группе второе место после сборной Швеции (17 очков). Словакия, у которой 8 очков, идет на пятой позиции.
Чемпионат мира. Группа А
Россия – Словакия – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Мамин — 3 (Сошников), 11:10 — 1:0. Гусев — 1 (Дацюк, Зайцев), 16:50 — 2:0. Шалунов — 3 (п.в., Сошников), 58:49 — 3:0. Михеев — 2 (п.в., Барабанов, Шалунов), 59:44 — 4:0.Вратари: Шестеркин — Чильяк (58:30 — 58:49, 58:56 — 59:44).Штраф: 6 — 6.Броски: 36 (17+8+11) — 23 (2+11+10).