Сборная России разгромила Словакию на чемпионате мира

провела шестой матч в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Российские хоккеисты обыграли

Матч завершился победой подопечных Ильи Воробьева со счетом 4:0.

Победу сборной России принесли точные броски Максима Мамина, Никиты Гусева, Максима Шалунова, а также Ильи Михеева, который забросил шайбу в пустые ворота.

Таким образом, сборная России одержала пятую победу в шести матчах при одном поражении в овертайме и набрала 16 очков. Российская сборная занимает в группе второе место после сборной Швеции (17 очков). Словакия, у которой 8 очков, идет на пятой позиции.