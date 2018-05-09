Фетисов: Мы надеемся исключительно на золотые медали чемпионата в Дании

Двукратный олимпийский чемпионвысказал мнение о выступлении сборной России на чемпионате мира по хоккею в Дании.

Сборная России на чемпионате мира-2018 сыграла уже три матча, победив Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0). Сейчас национальная команда занимает первое место в группе А, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы.

«У нас был очень хороший старт, хоккеисты играли со страстью и энергией победителей Олимпийских игр. Конечно, мы надеемся исключительно на золотые медали чемпионата.

Однако главные игры еще впереди, команде нужно должным образом подготовиться к четвертьфинальному и полуфинальному матчам.

Поэтому я могу пожелать только успеха нашим ребятам», — приводит слова Фетисова RT.

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной России дозаявил для участия в чемпионате мира голкипера Илью Сорокина (ЦСКА), а также форвардов Никиту Гусева (СКА) и Никиту Сошникова («Сент-Луис», НХЛ).