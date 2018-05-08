«Торпедо» назвало имя нового главного тренера

«Торпедо» на своем официальном сайте сообщило о назначениина должность главного тренера команды.

Соответствующее решение принято правлением АНО ХК «Торпедо».

«Мы рады, что смогли достигнуть договоренности с Дэвидом. Во-первых, это молодой и энергичный специалист, у которого есть большое желание работать и развиваться.

Во-вторых, Дэвид имеет богатый опыт выступления за различные клубы, он прекрасно знает Континентальную Хоккейную Лигу. И в каждом клубе пользовался авторитетом и уважением коллег по команде, тренерского штаба. Не случайно Дэвид приходит в наш клуб не один, а со своим помощником, на которого мы также рассчитываем.

В-третьих, самое главное, у нас общий взгляд на то, в какой хоккей должно играть "Торпедо". Дэвид – приверженец современного, атакующего стиля. Именно такую игру со ставкой на наших воспитанников и будет прививать команде новый главный тренер», — сказал и.о. председателя правления АНО ХК «Торпедо» Дмитрий Сватковский.

В апреле было объявлено, что «Торпедо» не будет продлевать контракт с главным тренером команды Петерисом Скудрой.