«Барыс» продлил контракт с вратарем сборной Казахстана

«Барыс» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта со шведским вратарем, который с апреля получил право выступать за сборную Казахстана.

Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.

«Я очень счастлив и горд, что останусь игроком "Барыса" на ближайшие 2 года. Я с нетерпением жду августа, чтобы провести лучший сезон и помочь нашей команде выйти в плей-офф. Спасибо всем, кто поддерживал меня и нашу команду в сложные моменты по ходу минувшей кампании», — сказал Карлссон.

Карлссон выступает за «Барыс» с 2016 года. В минувшем сезон он провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 18 побед и четырежды отстоял «на ноль», в среднем отражая 91,2% бросков по воротам.

В апреле Карлссон дебютировал в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе в группе А, который прошел в Будапеште.