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    «Барыс» сделал квалификационные предложения Рыспаеву и еще 5 игрокам

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    Дамир Рыспаев
    На фото:Дамир Рыспаев
    «Барыс» сделал квалификационные предложения о продлении контракта ряду игроков команды, информирует официальный сайт клуба.

    В список вошли нападающий Антон Сагадеев, защитники Дамир Рыспаев и Георгий Дульнев, а также нападающие Артем Лихотников, Владислав Никулин и Нурсултан Бельгибаев.

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    Квалификационные предложения о двусторонних контрактах на два года действуют до конца мая. Игроки имеют право принять контрактные предложения другого клуба в срок до 31 мая. В случае, если хоккеисты не найдут работу в других клубах до конца текущего месяца, то они автоматически становятся игроками «Барыса».

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