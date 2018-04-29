Сборная Швеции переиграла Чехию и выиграла бронзовые медали ЮЧМ-2018

Сборнаяв матче за третье место на юниорском чемпионате мира обыграласо счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

В составе шведов заброшенными шайбами сумели отметиться Оскар Бек, Никола Пашич, Маркус Вестфельт, Филип Юханссон и Адам Гиннинг. Чешская команда ответила точными бросками в исполнении Карела Плашека и Михала Теплы.

В решающем матче турнира, которой проходит в Челябинске и Магнитогорске, встретсятся Финляндия и США. Финал состоится в воскресенье, 29 апреля. Начало игры — 17.30 по московскому времени.