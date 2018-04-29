Сборная Швеции переиграла Чехию и выиграла бронзовые медали ЮЧМ-2018

В составе шведов заброшенными шайбами сумели отметиться Оскар Бек, Никола Пашич, Маркус Вестфельт, Филип Юханссон и Адам Гиннинг. Чешская команда ответила точными бросками в исполнении Карела Плашека и Михала Теплы.
В решающем матче турнира, которой проходит в Челябинске и Магнитогорске, встретсятся Финляндия и США. Финал состоится в воскресенье, 29 апреля. Начало игры — 17.30 по московскому времени.
Чемпионат мира U18. Матч за 3-е место
Швеция – Чехия – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Голы: 1:0 – Бек (Гиннинг, Андерссон) – 04:48 (5x5), 2:0 – Пашич (Густафссон, Берггрен) – 08:17 (5x4), 2:1 – Плашек (Забрански, Гас) – 13:42 (5x4), 3:1 – Вестфельт (Густафссон, Пашич) – 16:17 (5x4), 3:2 – Теплы (Кропачек, Пытлик) – 25:57 (5x5), 4:2 – Юханссон (Фагемо, Олофссон) – 30:57 (5x4), 5:2 – Гиннинг (Андерссон, Густафссон) – 45:31 (5x5)