НХЛ. «Тампа» проиграла «Бостону», «Сан-Хосе» сравнял счет в серии с «Вегасом»

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 2:6
«Тампа-Бэй» потерпела поражение от «Бостона» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 2:6 (0:1, 2:2, 0:3).
В составе «Брюинз» шайбы забросили Рик Нэш (18-я и 33-я минуты), Патрис Бержерон (21, 51), Брэд Маршан (44) и Джейк Дебраск (54). У «Лайтнинг» отличились Дэн Джирарди (23) и российский защитник Михаил Сергачев (34).
Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 18 бросков из 23. Лучший бомбардир «молний» Никита Кучеров провел на льду 18 минут 38 секунд и заработал показатель полезности «-2». Сергачев отыграл 16 минут 56 секунд, забросил свою вторую шайбу в плей-офф и завершил встречу с нейтральным показателем полезности.
Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в игре не принимал.
Второй матч серии состоится 30 апреля в Тампе.
«Вегас» — «Сан-Хосе» 3:4 ОТ
«Вегас» уступил «Сан-Хосе» в овертайме второго матча серии второго раунда плей-офф — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1).
В основное время у «рыцарей» отличились Вильям Карлссон (18-я и 21-я минуты) и Нейт Шмидт (54), у «Шаркс» забивали Брент Бернс (22, 35) и Логан Кутюр (32). Победу «акулам» на 86-й минуте принес Кутюр.
Счет в серии стал 1-1. Третий матч пройдет 30 апреля на площадке «Сан-Хосе».