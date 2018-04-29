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    НХЛ. «Тампа» проиграла «Бостону», «Сан-Хосе» сравнял счет в серии с «Вегасом»

    Результаты матчей плей-офф НХЛ 29 апреля

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Бостон Брюинз Вегас Голден Найтс Сан-Хосе Шаркс
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    Хоккеисты «Бостона»
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 22:00 мск
    Ведущая тройка нападения «Бостона» набрала 11 очков в стартовом поединке полуфинала Восточной конференции.

    «Тампа-Бэй» — «Бостон» 2:6

    «Тампа-Бэй» потерпела поражение от «Бостона» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 2:6 (0:1, 2:2, 0:3).

    В составе «Брюинз» шайбы забросили Рик Нэш (18-я и 33-я минуты), Патрис Бержерон (21, 51), Брэд Маршан (44) и Джейк Дебраск (54). У «Лайтнинг» отличились Дэн Джирарди (23) и российский защитник Михаил Сергачев (34).

    Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 18 бросков из 23. Лучший бомбардир «молний» Никита Кучеров провел на льду 18 минут 38 секунд и заработал показатель полезности «-2». Сергачев отыграл 16 минут 56 секунд, забросил свою вторую шайбу в плей-офф и завершил встречу с нейтральным показателем полезности.

    Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в игре не принимал.

    Второй матч серии состоится 30 апреля в Тампе.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
    «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)
    Голы: 0:1 – Нэш (Пастрняк, Бержерон) – 17:11 (5x4), 0:2 – Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 20:42 (5x5), 1:2 – Джирарди (Пакетт, Хедман) – 22:31 (5x5), 1:3 – Нэш (Крейчи, Пастрняк) – 32:33 (5x5), 2:3 – Сергачёв (Пойнт, Гурд) – 33:22 (5x4), 2:4 – Маршан (Макэвой) – 43:32 (5x5), 2:5 – Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 50:11 (5x5), 2:6 – Дебраск (Маршан, Макэвой) – 53:41 (en)Вратари: Василевский (53:04 — 53:41) — Раск.Штраф: 2 — 6.Броски: 36 (11+14+11) — 24 (13+5+6).
    «Тампа-Бэй» — «Бостон» 2:6

    «Вегас» — «Сан-Хосе» 3:4 ОТ

    «Вегас» уступил «Сан-Хосе» в овертайме второго матча серии второго раунда плей-офф — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1).

    В основное время у «рыцарей» отличились Вильям Карлссон (18-я и 21-я минуты) и Нейт Шмидт (54), у «Шаркс» забивали Брент Бернс (22, 35) и Логан Кутюр (32). Победу «акулам» на 86-й минуте принес Кутюр.

    Счет в серии стал 1-1. Третий матч пройдет 30 апреля на площадке «Сан-Хосе».

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
    «Вегас» — «Сан-Хосе» — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
    Голы: 1:0 – Карлссон (Миллер, Шмидт) – 17:59 (4x4), 2:0 – Карлссон (Смит) – 20:26 (5x5), 2:1 – Бёрнс (Павелски) – 22:00 (5x4), 2:2 – Кутюр (Гертл) – 31:08 (5x5), 2:3 – Бёрнс (Майер, Павелски) – 34:07 (4x4), 3:3 – Шмидт (Теодор, Хаула) – 53:28 (5x5), 3:4 – Кутюр (Лабанк, Бёрнс) – 85:13 (5x4)Вратари: Флери — Джонс.Штраф: 22 — 12.Броски: 29 (5-8-7-8-1) — 47 (9-15-10-8-5).
    Сдержит ли «Сан-Хосе» атаку «Вегаса» во втором матче серии?«Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 29 апреля
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