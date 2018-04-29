НХЛ. «Тампа» проиграла «Бостону», «Сан-Хосе» сравнял счет в серии с «Вегасом»

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 2:6

«Тампа-Бэй» потерпела поражение от «Бостона» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 2:6 (0:1, 2:2, 0:3).

В составе «Брюинз» шайбы забросили Рик Нэш (18-я и 33-я минуты), Патрис Бержерон (21, 51), Брэд Маршан (44) и Джейк Дебраск (54). У «Лайтнинг» отличились Дэн Джирарди (23) и российский защитник Михаил Сергачев (34).

Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 18 бросков из 23. Лучший бомбардир «молний» Никита Кучеров провел на льду 18 минут 38 секунд и заработал показатель полезности «-2». Сергачев отыграл 16 минут 56 секунд, забросил свою вторую шайбу в плей-офф и завершил встречу с нейтральным показателем полезности.

Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в игре не принимал.

Второй матч серии состоится 30 апреля в Тампе.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 2:6 (0:1, 2:2, 0:3) Голы: 0:1 – Нэш (Пастрняк, Бержерон) – 17:11 (5x4), 0:2 – Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 20:42 (5x5), 1:2 – Джирарди (Пакетт, Хедман) – 22:31 (5x5), 1:3 – Нэш (Крейчи, Пастрняк) – 32:33 (5x5), 2:3 – Сергачёв (Пойнт, Гурд) – 33:22 (5x4), 2:4 – Маршан (Макэвой) – 43:32 (5x5), 2:5 – Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 50:11 (5x5), 2:6 – Дебраск (Маршан, Макэвой) – 53:41 (en)Вратари: Василевский (53:04 — 53:41) — Раск.Штраф: 2 — 6.Броски: 36 (11+14+11) — 24 (13+5+6).

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 2:6

«Вегас» — «Сан-Хосе» 3:4 ОТ

«Вегас» уступил «Сан-Хосе» в овертайме второго матча серии второго раунда плей-офф — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1).

В основное время у «рыцарей» отличились Вильям Карлссон (18-я и 21-я минуты) и Нейт Шмидт (54), у «Шаркс» забивали Брент Бернс (22, 35) и Логан Кутюр (32). Победу «акулам» на 86-й минуте принес Кутюр.

Счет в серии стал 1-1. Третий матч пройдет 30 апреля на площадке «Сан-Хосе».