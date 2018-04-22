Бучневич сомневается в своей поездке на ЧМ-2018

Нападающий «Рейнджерс»высказал неуверенность, что тренерский штаб сборной России включит его в состав на чемпионат мира 2018 года.

«Не хочется пока говорить про чемпионат мира, еще в команду нужно попасть. Если говорить серьезно, то у меня нет никакой уверенности, что тренерский штаб возьмет меня на мировое первенство. Мне нужно работать на тренировках и доказывать, что я достоин места в составе.

Как мы будем побеждать на чемпионате мира? Как всегда за счет командного духа. На том же молодежном чемпионате мира, когда я играл, у нас не было суперзвезд. Но мы бились одним кулаком — где-то отсиделись в засаде, убежали в атаку, забили.

Все-таки хоккей — это игра ошибок. Соперник побежал сломя голову, а ты дождался шанса и забил. Никто не вспомнит, как ты выиграл. А результат останется», — цитирует Бучневича ТАСС.

Форвард в этом сезоне провел 74 игры в «регулярке» НХЛ и набрал 43 (14+29) очка. Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.