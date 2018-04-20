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    НХЛ. «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Коламбусом»

    Результаты матчей плей-офф НХЛ 20 апреля

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Бостон Брюинз Коламбус Блю Джекетс Вашингтон Кэпиталз
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 02:00 мск
    «Бостон» одержал третью победу в серии с «Торонто».

    «Торонто» — «Бостон» 1:3

    «Торонто» проиграл «Бостону» в четвертом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

    Победу «Брюинз» принесли Тори Круг (1-я минута), Брэд Маршан (37) и Джейк Дебраск (45). Единственная шайба «Торонто» на счету Томаша Плеканеца (8).

    Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провел на льду 21 минуту 5 секунд, отметился 2 силовыми приемами и заработал отрицательный показатель полезности «-1».

    Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Пятый матч пройдет в Бостоне в субботу.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
    «Торонто» — «Бостон» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: 0:1 – Круг (Миллер, Пастрняк) – 00:28 (5x5), 1:1 – Плеканец (Марло, Марнер) – 07:43 (5x5), 1:2 – Маршан (Пастрняк, Маккуэйд) – 36:55 (5x5), 1:3 – Дебраск (Крейчи) – 44:17 (5x5)Вратари: Андерсен (57:08) — Раск.Штраф: 0 — 2.Броски: 32 (12+10+10) — 21 (7+9+5).
    «Торонто» — «Бостон» 1:3

    «Коламбус» — «Вашингтон» 1:4

    «Вашингтон» в гостях переиграл «Коламбус» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

    У «столичных» отличились Том Уилсон (7-я минута, с передачи Евгения Кузнецова), Ти Джей Оши (30, ассист Александра Овечкина), Овечкин (43, с передачи Кузнецова) и Кузнецов (58). Единственную шайбу хозяев забросил Бун Дженнер (47).

    Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1» и 4 штрафными минутами. Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.

    Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 24 минуты 10 секунд и результативными действиями не отметился.

    Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет в Вашингтоне в субботу.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
    «Коламбус» — «Вашингтон» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
    Голы: 0:1 – Уилсон (Кузнецов) – 06:16 (5x5), 0:2 – Оши (Овечкин, Карлсон) – 29:19 (5x4), 0:3 – Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 42:49 (5x5), 1:3 – Дженнер (Андерсон) – 46:22 (5x5), 1:4 – Кузнецов – 57:41 (en)Вратари: Бобровский (56:31 — 57:41) — Холтби.Штраф: 6 — 6.Броски: 24 (7+8+9) — 33 (12+13+8).
    «Коламбус» — «Вашингтон» 1:4
    «Торонто» может сравнять счет в серии с «Бостоном»«Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
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