НХЛ. «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Коламбусом»

«Торонто» — «Бостон» 1:3
«Торонто» проиграл «Бостону» в четвертом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
Победу «Брюинз» принесли Тори Круг (1-я минута), Брэд Маршан (37) и Джейк Дебраск (45). Единственная шайба «Торонто» на счету Томаша Плеканеца (8).
Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провел на льду 21 минуту 5 секунд, отметился 2 силовыми приемами и заработал отрицательный показатель полезности «-1».
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Пятый матч пройдет в Бостоне в субботу.
«Коламбус» — «Вашингтон» 1:4
«Вашингтон» в гостях переиграл «Коламбус» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
У «столичных» отличились Том Уилсон (7-я минута, с передачи Евгения Кузнецова), Ти Джей Оши (30, ассист Александра Овечкина), Овечкин (43, с передачи Кузнецова) и Кузнецов (58). Единственную шайбу хозяев забросил Бун Дженнер (47).
Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1» и 4 штрафными минутами. Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 24 минуты 10 секунд и результативными действиями не отметился.
Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет в Вашингтоне в субботу.