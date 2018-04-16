Неудержимый «Вегас», сумасшедший «Бостон», проблемы «Вашингтона»

Шок «Вашингтона», сумасшедший «Бостон», нестабильный «Пиитсбург» и надежная «Тампа»

Главной неожиданностью старта плей-офф Восточной конференции стали два домашних поражения «Вашингтона» от «Коламбуса». Причем оба раза «Кэпиталз» проиграли в овертаймах.

Еще до начала серии мало кто верил в общий успех «Блу Джекетс», но сейчас, после двух побед на выезде, команда Джона Тортореллы близка к тому, чтобы выбить из чемпионской гонки «Вашингтон». Похоже, версия что «Столичные» — это не кубковая команда, на самом деле, имеет право на существование. Ведь сколько можно наступать на одни и те же грабли? Правда, впереди еще две игры на льду «Коламбуса», так что загадывать слишком рано.

Однако уже сейчас можно сделать определенные выводы. Во-первых, «Коламбус» играет не так, как в регулярном чемпионате. Одна из самых оборонительных команд первой части сезона в двух матчах забросила девять шайб, из них семь в основное время. Но и пропустила также семь. Команда, которая была одной из худших в регулярке по игре в большинстве, реализовала четыре численных преимущества в двух матчах, хотя пропустила в меньшинстве пять раз. А вот что не изменилось с регулярки – это прекрасная игра двух россиян. Артемий Панарин продолжает создавать голы партнерам и забрасывать сам, а Сергей Бобровский в воротах творит чудеса, хоть и пропускает тоже немало. На счету Панарина гол и четыре передачи в двух матчах, а Бобровский во втором поединке отразил 54 из 58 бросков створ! Даже четыре пропущенные шайбы не уменьшают фантастический результат голкипера.

Тем временем «Бостон» творит что-то невероятное, размазывая по льду «Торонто». В двух матчах «Брюинз» взяли две победы с общим счетом 12:4. И не скажешь, что это та команда, которая в конце регулярного чемпионата проиграла ряд поединков.

«Бостон» целенаправленно готовился к плей-офф, и сейчас выдает все 100% мощности, чего, похоже, совсем не ожидал «Торонто». Все ждали яркой игры от форварда «Лифс» Остона Мэттьюза, а дождались сумасшедшей результативности чешского нападающего «Брюинз» Давида Пастрнака, который, ни много ни мало, установил новый рекорд НХЛ, побив достижения Уэйна Гретцки и Марио Лемье.

В двух играх 21-летний Давид Пастрняк набрал 9 (4+5) очков, и заодно стал самым молодым в истории НХЛ хоккеистом, которому удалось набрать 6 очков в одном матче плей-офф. Ранее такое удавалось лишь двум величайшим нападающим — Уэйну Гретцки и Марио Лемье. Но на момент установления рекордов Гретцки было 22 года, а Лемье — 23.

Впрочем, «Торонто» не та команда, которая легко сдаст серию. Впереди нас ждут два матча в Канаде, где болельщики будут гнать «Мэйпл Лифс» вперед. Наверняка канадцы еще поборются.

Непредсказуемо развиваются события в серии «Питтсбурга» и «Филадельфии», которые устраивают невероятные качели. Сначала «Пингвинз» разбили «Флаерз» 7:0, затем «Филадельфия» взяла уверенный реванш 5:1, а в третьем матче «Питтсбург» с тем же счетом 5:1 снова оказался сильнее соперника уже на его льду. Это классический «Питтсбург» текущего сезона. Команда Майка Салливана не блещет стабильностью вратарей и обороны, а тут еще и «Филадельфия» решила подыграть в том же ключе. Не удивимся, если по итогу соперники выдадут еще четыре сумасшедших матча.

На более острую борьбу остается надежда и в серии «Тампы-Бэй» с «Нью-Джерси», даже несмотря на то, что «Лайтнинг» взяли две победы на своем льду. Просто в регулярном чемпионате «Дэвилз» выиграли все три личные встречи, а «Тампа» не лучшим образом играет на выезде. К тому же, наставнику «Нью-Джерси» Джону Хайнсу, наконец, дошло (хоть и со второй попытки), что вратарь Кит Кинкэйд не вошел в серию и нужно дать шанс Кори Шнайдеру. Конечно, «Дэвилз» молодая команда и рассчитывать на камбэк с победой в серии не приходится, однако одну-две победы «Дьяволам» зацепить по силам.

Три победы «Вегаса», уверенное начало «Нэшвилла» и «Сан-Хосе», надежды «Миннесоты»

На Западе главной битвой первого раунда должна была стать серия «Вегаса» и «Лос-Анджелеса», но все сводится к тому, что «Голден Найтс» в первом сезоне в своей истории не только пройдут в плей-офф, но и выйдут во второй раунд. Не исключено, что даже в четырех матчах.

В этом случае коса «Кингз» нашла на камень «Найтс». «Лос-Анджелес» с их лучшей в регулярном чемпионате обороной столкнулся с командой, которая, оказывается, также может выглядеть невероятно сильно в защите, хотя считалась более атакующей в первой части сезон. Впрочем, нужно еще сделать поправку на надежность Марка-Андре Флери в воротах «Найтс», и это пока ключевой фактор в трех подряд победах «Вегаса». В принципе, силовая игра являлась важной частью общей игровой схемы «Найтс». Так что не удивительно, что соперники идут на множество силовых приемов, не боятся играть в тело. В этом плане «Лос-Анджелесу» не повезло с соперником, но кто виноват «Кингз», что они сами проиграли место в топ-тройке Тихоокеанского дивизиона?

«Вегас» ведет в серии 3:0 и, судя по всему, должен проходить дальше. Не исключено, что «Лос-Анджелес» возьмет один матч, но четыре раза подряд обыграть «Найтс»… В такой сценарий верится с трудом, учитывая катастрофические проблемы «Кингз» в атаке.

Также очень уверенно начали серии «Нэшвилл» и «Сан-Хосе». Но если от «Предаторз» и не ждали другого результата, кроме двух домашних викторий над ослабленным травмами Семена Варламова и Эрика Джонсона «Колорадо», то «Сан-Хосе» неожиданно пошел по пути «Коламбуса», взяв две выездные победы над «Анахаймом».

Как и в серии «Вегаса» с «Лос-Анджелесом», «Анахайм» и «Сан-Хосе» показывают схожий друг с другом стиль игры – оборонительный. С той лишь разницей, что оборона у «Шаркс» работает гораздо надежнее, а нападение даже без Джо Торнтона выдало два матча с тремя голами в каждом. И наоборот, Райан Гетцлаф и компания сумели выдавить из себя лишь два гола, да и то благодаря результативной игре защитника Хампуса Линдхольма.

Возвращаясь к «Нэшвиллу», не лишним будет отметить не самую выдающуюся игру «Хищников» в обороне. Возможно, это связано с недооценкой соперника и определенной расслабленностью, но пропустить от «Эвеланш» шесть шайб в двух матчах – это слишком много для команды-претендента на Кубок Стэнли.

Не исключено, что впереди «Нэшвилл» ждет встреча с «Виннипегом», а это совершенно иной в плане силы нападения соперник. Впрочем, спешить с выводами не стоит, ведь после двух подряд домашних викторий над «Миннесотой», «Джетс» отправились на выезд и были уничтожены «Дикарями» 2:6.

Конечно, «Миннесота» не та команда, чтобы безвольно сложить лапки даже перед таким соперником как «Виннипег». Но когда у «Уайлд» в одном матче забивают все четыре звена – это плохой знак для «Джетс». Это значит, что команде нужно собраться. Если «Миннесота» сумеет сравнять счет в серии и почувствует «запах крови», возвращение в Виннипег будет для «Джетс» менее приятным.

Кэн Хичкок завершает тренерскую карьеру

На этой неделе также стало известно, что один из наиболее известных тренеров НХЛ Кэн Хичкок принял решение завершить карьеру. На посту главного тренера 66-летний наставник провел 22 долгих сезона, на протяжении которых возглавлял «Даллас», «Филадельфию», «Коламбус» и «Сан-Хосе», но лишь раз тренеру покорился Кубок Стэнли – в сезоне 1998/1999 годов с «Далласом», когда «Старз» в финале обыграли «Баффало» (4:2 в серии).

В конечном итоге Хичкок является четвертым в истории НХЛ тренером по количеству матчей – 1536, уступая лишь Скотти Боумэну, Джоэлю Кенневилю и Элу Арбору. Но при этом экс-тренер «Далласа» обходит Арбора по количеству побед (823 против 782), занимая третью строчку после Боумэна и Кенневиля.

Конечно, Хичкок войдет в историю, но даже сейчас специалист не планирует полностью выключаться из работы. Планируется, что Хичкок останется консультантом в системе «Старз», который наверняка ждет перестройка после невыхода в плей-офф.

Российская неделя в НХЛ

Начнем с плохого – травма плеча нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко оказалась очень серьезной. По предварительным прогнозам лидер атак «Блюз» пропустит от 4 до 6 месяцев, а это значит, что Владимир может пропустить даже старт следующего сезона.

Тем временем нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев, похоже, завершает свою карьеру в НХЛ — в своем твиттере Антон намекнул, что уезжает из Северной Америки. В КХЛ права на Антона принадлежат «Салавату», но в прессе уже появилась информация, что уфимцы могут обменять права на игрока в ЦСКА. И это не будет неожиданностью, если учесть историю с переходом из «Салавата» в ЦСКА Кирилла Капризова. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, а пока отметим, что в прошедшем сезоне 23-летний игрок набрал всего 12 (6+6) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. Правда, это был лучший сезон в карьере Слепышева в НХЛ.

Что касается текущего плей-офф, в нем в первых матчах недели приняло участие 13 российских хоккеистов.

Лучше всего складывается серия у двух представителей «Коламбуса», о которых мы писали выше. Повторятся не будем, просто отметим, что Панарин и Бобровский выглядят гораздо продуктивнее своих российских оппонентов из «Вашингтона». Защитник Дмитрий Орлов в двух матчах заработал полезность «-2» и не набрал ни одного очка. Правда, по две шайбы забросили нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин (каждый оформил по дублю), но это не помогло «Кэпиталз» взять хотя бы одну победу.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов является одним из ключевых игроков команды, и в трех матчах проводил на льду в среднем около 25 минут. Проворов отметился двумя ассистами во второй игре с «Питтсбургом», в составе которого нападающий Евгений Малкин в трех играх забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Не уходит со льда без очков в двух матчах плей-офф нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров. В первой игре против «Нью-Джерси» россиянин забросил шайбу, а во второй вовсе набрал 3 (1+2) очка. Защитник Михаил Сергачев не столь продуктивен – у него лишь одна передача и в среднем всего около 10 минут игрового времени. Вратарь Андрей Василевский после не самой удачной концовки регулярного чемпионата одержал две победы, пропустив пять шайб и отражая 93,3% бросков.

Защитник «Торонто» Никита Зайцев, как и вся команда, выглядит не лучшим образом. Ни одного очка в двух матчах с «Бостоном». Но если первую игру Никита завершил с полезностью «+1», то вторую с «-2». В первом матче Зайцев сыграл чуть мене 21-й минуты, а во второй – более 17 минут.

На Востоке в составе «Нэшвилла» и «Колорадо» друг против друга играют еще двое российских защитников. Никита Задоров в составе «Эвеланш» получал больше игрового времени (в среднем 20 минут за матч) и не уходил со льда без очков – на его счету гол и передача. А вот у Алексея Емелина ситуация похуже – он получает всего около 10 минут игрового времени. Зато его «Нэшвилл» ведет в серии 2:0.

Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов и вратарь «Бостона» Антон Худобин на лед в первых матчах плей-офф не выходили. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов и вратарь «Колорадо» Семен Варламов, напомним, травмированы и участия в плей-офф уже не примут.