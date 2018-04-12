Хоккеисты «Сочи» пожалуются в арбитраж КХЛ из-за долгов

Ряд хоккеистов клубав ближайшие дни подадут заявление в арбитраж КХЛ из-за многомесячных долгов по заработной плате, а также из-за невыплаты премии за сезон, информирует «Р-Спорт».

По информации собеседника агентства, задолженность клуба перед игроками составляет около трех месяцев. Кроме того, клуб так и не выплатил хоккеистам бонусы по итогам сезона-2016/17.

Перебои с выплатой зарплаты и премий хоккеистам и персоналу носят в «Сочи» систематический характер со дня основания клуба. Проблемы с финансированием связаны с тем, что клуб не может получить средства от РЖД, который является генеральным спонсором южан.

«Сочи» под руководством Сергея Зубова в минувшем регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Западной конференции, а в плей-офф уступил в первом раунде финскому «Йокериту» (1-4).