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    Хоккеисты «Сочи» пожалуются в арбитраж КХЛ из-за долгов

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    Хоккеисты «Сочи»
    На фото:Хоккеисты «Сочи»
    Ряд хоккеистов клуба «Сочи» в ближайшие дни подадут заявление в арбитраж КХЛ из-за многомесячных долгов по заработной плате, а также из-за невыплаты премии за сезон, информирует «Р-Спорт».

    По информации собеседника агентства, задолженность клуба перед игроками составляет около трех месяцев. Кроме того, клуб так и не выплатил хоккеистам бонусы по итогам сезона-2016/17.

    Перебои с выплатой зарплаты и премий хоккеистам и персоналу носят в «Сочи» систематический характер со дня основания клуба. Проблемы с финансированием связаны с тем, что клуб не может получить средства от РЖД, который является генеральным спонсором южан.

    «Сочи» под руководством Сергея Зубова в минувшем регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Западной конференции, а в плей-офф уступил в первом раунде финскому «Йокериту» (1-4).

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