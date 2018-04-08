Хет-трик Жиру помог «Филадельфии» разгромить «Рейнджерс»

В матче регулярного сезона НХЛдома разгромилисо счётом 5:0.

В составе победителей хет-триком отличился капитан команды Клод Жиру, ещё по шайбе забросили Иван Проворов и Михаэль Раффль.

Жиру стал третьим игроком в лиге в нынешнем сезоне, разменявшим рубеж в 100 очков. Проворов стал вторым российским защитником в истории, забросившим 17 шайб за один сезон.

Благодаря этому результату «Флайерз» обеспечили себе выход в плей-офф и стали последним участником Кубка Стэнли в Восточной конференции.