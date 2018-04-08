Хет-трик Жиру помог «Филадельфии» разгромить «Рейнджерс»

В составе победителей хет-триком отличился капитан команды Клод Жиру, ещё по шайбе забросили Иван Проворов и Михаэль Раффль.
Жиру стал третьим игроком в лиге в нынешнем сезоне, разменявшим рубеж в 100 очков. Проворов стал вторым российским защитником в истории, забросившим 17 шайб за один сезон.
Благодаря этому результату «Флайерз» обеспечили себе выход в плей-офф и стали последним участником Кубка Стэнли в Восточной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Проворов — 17 (Кутюрье, Ворачек), 6:34 — 1:0. Жиру — 32 (бол., Кутюрье, Гостисбеер), 32:24 — 2:0. Раффль — 13 (Гудас, Мэннинг), 37:53 — 3:0. Жиру — 33 (Раффль), 37:59 — 4:0. Жиру — 34 (Санхейм), 50:11 — 5:0.Вратари: Эллиотт (6:01 — 6:34) — Лундквист.Броски: 40 (13+18+9) — 17 (7+5+5).Штраф: 4 — 6.