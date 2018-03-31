Глава IIHF доволен сокращением КХЛ

Президент IIHFзаявил, что сокращение клубов в КХЛ пойдет лиге на пользу.

В среду было объявлено, что «Лада» и «Югра» исключены из чемпионата. Со следующего сезона они будут выступать в ВХЛ.

«Лада» и «Югра» исключены из КХЛ

«Мы как-то обсуждали этот вопрос, и я сказал, что в КХЛ слишком много команд. Всегда очень тяжело сокращать клубы, но, я думаю, у КХЛ есть очень хорошая картина, показывающая, сколько болельщиков посещает арену, сколько телезрителей, результат команды. Такие параметры были даны до сезона, все знали об этом, и если ты не получаешь цифры, которые нужны, то необходимо сокращать количество команд. Для будущего КХЛ это хорошо, поскольку если будет меньше команд, то ее средний уровень будет выше.

Думаю, ВХЛ – это очень хорошая лига. Конечно, командам намного меньше хочется играть там, нежели в КХЛ. Но приходится искать вариант, какое количество команд является оптимальным для КХЛ», – цитирует ТАСС Фазеля.