НХЛ. Два очка Проворова, шайбы Дадонова и Кузнецова

«Торонто» — «Флорида» 4:3

«Торонто» на своем льду перебросал «Флориду» — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1).

В составе «кленовых листьев» отличились Митч Марнер (4-я минута), Остон Мэттьюс (10), Патрик Марло (14) и Джеймс Ван Римсдайк (52). У «пантер» шайбы забросили Жонатан Юбердо (18, 36) и российский форвард Евгений Дадонов (59), для которого этот гол стал 25-м в нынешней «регулярке».

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 22 минуты 18 секунд, совершил 5 силовых приемов, заблокировал 1 бросок и заработал показатель полезности «-2». Форвард «Флориды» Максим Мамин сыграл 19 минут при показателе полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» – «Флорида» – 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) Голы: 1:0 – Марнер (Райлли, Плеканец) – 03:05 (5x5), 2:0 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 09:24 (5x5), 3:0 – Марло (Марнер) – 13:55 (5x5), 3:1 – Юбердо (Мальгин) – 17:49 (5x5), 3:2 – Юбердо (Трочек, Писик) – 35:08 (5x5), 4:2 – ван Римсдайк (Бозак, Браун) – 51:48 (5x5), 4:3 – Дадонов (Яндл, Экблад) – 58:34 (6x5)Вратари: Андерсен — Луонго (57:51 — 58:34, 58:40 — 59:22, 59:44).Штраф: 6 — 2.Броски: 35 (16+11+8) — 33 (9+10+14).

«Торонто» — «Флорида» 4:3

«Вашингтон» — «Рейнджерс» 3:2 ОТ

«Вашингтон» в овертайме дожал «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Андре Бураковски (20-я минута), Ларс Эллер (59) и российский нападающий Евгений Кузнецов (61), который также отдал результативную передачу Эллеру и не реализовал буллит на 14-й минуте. У гостей отличились Кевин Хейз (13) и Райан Спунер (51).

Кузнецов, признанный первой звездой матча, набрал 77 очков (25 шайб + 52 передачи) в 74 играх и расположился на 19-м месте в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин заработал показатель полезности «+2». У Дмитрия Орлова, Павла Бучневича и Владислава Наместникова нулевой показатель полезности.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: 0:1 – Хейз (Веси, Шей) – 12:42 (5x4), 1:1 – Бураковски (Бекстрём, Оши) – 19:27 (5x5), 1:2 – Спунер (Андерссон, Шей) – 50:35 (5x5), 2:2 – Эллер (Бекстрём, Кузнецов) – 58:55 (6x5), 3:2 – Кузнецов – 60:38 (3x3)Вратари: Холтби (58:16 — 58:23, 58:33 — 58:55) — Лундквист.Штраф: 12 — 8.Броски: 33 (8+13+11+1) — 37 (18+9+10+0).

«Вашингтон» — «Рейнджерс» 3:2 ОТ

«Вегас» — «Аризона» 2:3

«Аризона» одержала вторую победу кряду, переиграв в гостях «Вегас» со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).

У «Койотс» дубль оформил Кевин Коннотон (7-я и 36-я минуты), автором еще одного гола стал Рихард Паник (18). В составе «рыцарей» отличились Эрик Хаула (12) и Алекс Так (35).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Аризона» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Голы: 0:1 – Коннотон (Дворак, Экман-Ларссон) – 06:22 (4x4), 1:1 – Хаула (Нил) – 11:23 (5x4), 1:2 – Паник (Келлер) – 17:09 (5x5), 2:2 – Так (Маршессо, Карлссон) – 34:44 (5x4), 2:3 – Коннотон – 35:43 (5x5)Вратари: Флери (58:00) — Раанта.Штраф: 6 — 10.Броски: 29 (5+11+13) — 32 (15+13+4).

«Вегас» — «Аризона» 2:3

«Колорадо» — «Филадельфия» 1:2

«Колорадо» на своей площадке проиграл «Филадельфии» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).

Лучшим игроком встречи стал российский защитник «летчиков» Иван Проворов, забросивший шайбу на 19-й минуте и ассистировавший Клоду Жиру (11). В составе «лавин» единственный гол на свой счет записал Мэттью Ньето (26).

Российские легионеры «Эвеланш» Никита Задоров и Наиль Якупов завершили матч с нулевым показателем полезности.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Филадельфия» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Голы: 0:1 – Жиру (Гостисбер, Проворов) – 10:24 (5x5), 0:2 – Проворов (Уил, Макдональд) – 18:12 (5x5), 1:2 – Ньето (Тонинато, Джонсон) – 25:36 (5x5)Вратари: Хэммонд (58:22) — Нойвирт (Мразек, 28:07).Штраф: 4 — 6.Броски: 28 (9+7+12) — 33 (11+13+9).

«Колорадо» — «Филадельфия» 1:2

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com