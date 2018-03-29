НХЛ. Два очка Проворова, шайбы Дадонова и Кузнецова

«Торонто» — «Флорида» 4:3
«Торонто» на своем льду перебросал «Флориду» — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1).
В составе «кленовых листьев» отличились Митч Марнер (4-я минута), Остон Мэттьюс (10), Патрик Марло (14) и Джеймс Ван Римсдайк (52). У «пантер» шайбы забросили Жонатан Юбердо (18, 36) и российский форвард Евгений Дадонов (59), для которого этот гол стал 25-м в нынешней «регулярке».
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 22 минуты 18 секунд, совершил 5 силовых приемов, заблокировал 1 бросок и заработал показатель полезности «-2». Форвард «Флориды» Максим Мамин сыграл 19 минут при показателе полезности «-1».
«Вашингтон» — «Рейнджерс» 3:2 ОТ
«Вашингтон» в овертайме дожал «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).
В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Андре Бураковски (20-я минута), Ларс Эллер (59) и российский нападающий Евгений Кузнецов (61), который также отдал результативную передачу Эллеру и не реализовал буллит на 14-й минуте. У гостей отличились Кевин Хейз (13) и Райан Спунер (51).
Кузнецов, признанный первой звездой матча, набрал 77 очков (25 шайб + 52 передачи) в 74 играх и расположился на 19-м месте в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин заработал показатель полезности «+2». У Дмитрия Орлова, Павла Бучневича и Владислава Наместникова нулевой показатель полезности.
«Вегас» — «Аризона» 2:3
«Аризона» одержала вторую победу кряду, переиграв в гостях «Вегас» со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).
У «Койотс» дубль оформил Кевин Коннотон (7-я и 36-я минуты), автором еще одного гола стал Рихард Паник (18). В составе «рыцарей» отличились Эрик Хаула (12) и Алекс Так (35).
«Колорадо» — «Филадельфия» 1:2
«Колорадо» на своей площадке проиграл «Филадельфии» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).
Лучшим игроком встречи стал российский защитник «летчиков» Иван Проворов, забросивший шайбу на 19-й минуте и ассистировавший Клоду Жиру (11). В составе «лавин» единственный гол на свой счет записал Мэттью Ньето (26).
Российские легионеры «Эвеланш» Никита Задоров и Наиль Якупов завершили матч с нулевым показателем полезности.