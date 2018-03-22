КХЛ. СКА вышел в финал Западной конференции

СКА – «Локомотив» 3:1

Питерский СКА обыграл ярославский «Локомотив» (3:1) в пятом матче серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции.

В составе победителей по шайбе забросили Илья Ковальчук, Вадим Шипачев и Илья Каблуков.

За гостей отличился Иван Лекомцев.

Армейцы выиграли серию (4-1) и прошли в финал конференции. Отметим, что команда выходит в эту стадию Кубка Гагарина в четвертый раз подряд.

Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/2 финала СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Ковальчук — 5 (Войнов, Шипачев), 13:41 — 1:0. Лекомцев — 1 (Апальков, Коршков), 21:40 — 1:1. Шипачев — 4 (Зуб, Ковальчук), 28:59 — 2:1. Каблуков — 2 (Кетов), 42:15 — 3:1.Вратари: Коскинен — Судницин.Броски: 22 (9+6+7) — 34 (11+13+10).Штраф: 4 — 10.

ЦСКА – «Йокерит»