«Каролина» вызвала Зыкова из фарм-клуба

«Каролина» вызвала из АХЛ нападающего, который является лучшим снайпером лиги (32 гола) и занимает девятое место по набранным очкам (52) после 61 игры.

22-летний форвард в нынешнем сезоне не играл в НХЛ, но ранее провел два матча в составе «Харрикейнз» и забил гол. В АХЛ на счету Зыкова 172 матча и 100 (55+45) очков.

Россиянин был задрафтован «Лос-Анджелесом» во втором раунде (37-й номер) в 2013 году и перешел в «Каролину» 28 февраля 2016 года в рамках обмена на форварда Криса Верстига.

Клуб также объявил, что защитник Ноа Ханифин выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга.

21-летний Ханифин получил травму в третьем периоде субботнего матча против «Филадельфии» (2:4) и не смог доиграть его до конца.

На счету Ханифина в этом чемпионате 29 (8+21) очков.

Во вторник «Харрикейнз» дома примут «Эдмонтон».