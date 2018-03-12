100 очков «Тампы», неделя рекордов в НХЛ, результативные серии Дадонова и Малкина

100 очков «Тампы», успешная неделя «Коламбуса», «Бостона» и «Эдмонтона»

Прошедшая неделя в НХЛ оказалась богатой на рекорды и достижения, а одним из наиболее примечательных результатов стали 100 очков «Тампы-Бэй». «Лайтнинг» на правах лидера турнирной таблицы первыми превзошли это рубеж, одержав на неделе три победы в трех матчах и продлив победную серию до пяти матчей кряду. Под натиском «Тампы» пали «Флорида», «Рейнджерс» и «Монреаль». Именно игра с «Канадиенс», где «Лайтнинг» дожали соперника лишь в серии буллитов, принесла команде 100 очков.

Примечательно, что «Тампа» перешагнула 100-очковый рубеж в пятый раз в своей истории. В последний раз «Лайтнинг» удавалось набрать 100 и более очков в сезоне 2014/2015, и за предыдущие четыре 100-очковых сезона «Тампа» один раз выиграла Кубок Стэнли, еще раз играла в финале плей-офф, и один раз в финале конференции. «Тампа» и сейчас является одним из главных текущих претендентов на Кубок Стэнли.

Также очень удачная неделя удались «Коламбусу», «Бостону» и «Эдмонтону». «Блу Джекетс», учуяв риск вылететь из зоны плей-офф, выдали четыре победы над «Сан-Хосе», «Вегасом», «Колорадо» и «Детройтом», что явно не по душе «Флориде», которая идет на хорошем ходу, но из-за спурта «Коламбуса» никак не может подвинуть «Блу Джекетс» с 8-го места в Восточной конференции.

Стоит отметить «Бостон», который идет на серии из шести побед, обыграв на неделе «Чикаго», «Филадельфию» и «Детройт». «Эдмонтон» дома разобрался с «Аризоной», «Айлендерс» и «Миннесотой», но для «Ойлерз» сезон уже закончен – шансов на плей-офф у команды почти не осталось.

Новые рекорды «Вегаса», «Торонто» и «Нэшвилла»

Говоря о достижениях «Тампы» не стоит забывать о ее главном преследователе – «Нэшвилле». В прошлых итогах мы уже говорили о том, что «Предаторз» установили новый рекорд франшизы, одержав восемь подряд побед, но на этой неделе лидеру Западной конференции удалось улучшить результат до 10 побед кряду, и лишь «Нью-Джерси» в последней игре недели в серии буллитов нанес «Хищникам» первое поражение. На данный момент у «Нэшвилла» 98 очков в активе и не сомнений в том, что он вслед за «Тампой» перешагнет рубеж в 100 очков – в шестой раз в своей истории.

Серия побед «Нэшвилла» прервалась, а серия домашний побед «Торонто» продолжается. Накануне «Мэйпл Лифс» дома разобрались с «Питтсбургом» (5:2), одержав 10-ю подряд победу в домашних стенах, что стало новым рекордом легендарной франшизы. Примечательно, что эта победа прервала серию из четырех поражений кряду и была добыта без своего сильнейшего игрока – нападающего Остона Мэттьюза, который продолжает восстанавливаться после травмы. Собственно, во многом из-за отсутствия Мэттьюза «Лифс» проиграли столько матчей подряд.

На этом рекорды семидневки не закончились. «Вегас» установил новый рекорд НХЛ для команд-новичков в дебютный сезон, одержав 20-ю в сезоне выездную победу. Ранее лучшим достижением были 19 выездных побед «Анахайма» в дебютный сезон. Исторической для «Найтс» стала выездная победа над «Баффало» в серии буллитов 10 марта (2:1), а победный буллит оформил Эрик Хаула.

Личные достижения Холла, Люонго и Кенневиля

Переходим к рекордам личным, где на 26 матчах остановилась результативная серия форварда «Нью-Джерси» Тэйлора Холла. Она стала 13-й самой длинной во всей истории НХЛ, что не может не вызывать восхищения. При этом выше Холла лишь семь человек, среди которых Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Матс Сундин, Ги Лефлер, Пол Коффи, Стив Айзерман и Патрик Кэйн. Причем в новом тысячелетии лишь Патрик Кэйн из «Чикаго» в сезоне 2015/2016 также 26 матчей подряд набирал очки.

Фантастическая серия Холла началась 2 января и закончилась 9 марта. Впервые в карьере Холл преодолел рубеж в 30 шайб за сезон. И кто вспомнит теперь, что Холл был не очень рад своему обмену из «Эдмонтона» в «Нью-Джерси» несколько лет назад? В случае с Холлом, обмен сыграл в его пользу.

Не лучший сезон складывается для «Чикаго», но у «Блэкхокс» продолжается вполне ожидаемая и даже несколько опоздавшая перестройка. Тем не менее, для наставника команды Джоэля Кенневиля текущий сезон принес очередное достижение – он стал вторым в истории Лиги тренером по количеству проведенных матчей – 1608 поединков, опередив легендарного Эла Арбура. Впереди только еще более легендарный Скотти Боумэн, у которого 2141 поединок. Но если учесть, что Кенневилю лишь 59 лет, он может замахнуться и на этот, казавшийся вечным, рекорд. Напомним, что у Кенневиля четыре Кубка Стэнли в активе и три из них с «Блэкхокс», которых он тренирует 10-й сезон подряд. Правда, в историческом для наставника матче его «Чикаго» оказался разбит «Бостоном» (4:7).

Пока «Флорида» метит в плей-офф, ее легендарный голкипер Роберто Люонго метит в топ-10 вратарей в истории НХЛ по количеству сухих матчей. В поединке с «Монреалем» 9 марта (5:0) 38-летний ветеран сделал свой 75-й в карьере шатаут. От топ-10 Люонго отделяет всего один шатаут – впереди с 76 сухими победами Эд Белфор и Тони Эспозито, а лидирует в списке Мартин Бродо со 125 шатаутами.

Примечательно, что уже в следующей игре Люонго стал свидетелем рождения нового рекорда своего коллеги по цеху – голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста, который сыграл свой 800-й матч в НХЛ. Теперь на счету Лундквиста больше всего матчей среди европейских вратарей, а превзошел он достижение нашего Николая Хабибулина (799 матчей).

Российская неделя в НХЛ

На прошедшей неделе прервалась по-своему уникальная серия нападающего «Флориды» Евгения Дадонова, который до игры с «Рейнджерс» на протяжении пяти поединков подряд набирал по два очка, что стало лучшим достижением в карьере российского форварда.

Прервал неудачную серию защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев, который после восьми матчей подряд без очков выстрелил двумя результативными поединками против «Монреаля» и «Рейнджерс», отдав в них три результативные передачи.

Его одноклубник вратарь Андрей Василевский сыграл в двух из трех матчей недели и принес «Тампе» две победы, но пропустил в них семь шайб. В общем, не однозначная неделя Андрея. Чего не скажешь о форварде Никите Кучерове, который набирал очки во всех трех матчах «Лайтнинг». На его счету одна шайба и две передачи, а результативная серия насчитывает четыре поединка. К слову, с «Монреалем» Кучеров забросил первую шайбу в пяти матчах.

До шести матчей продлил результативную серию нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который в четырех матчах недели набрал 8 (3+5) очков. Теперь Малкин всего на одно очко отстает от Кучерова в гонке бомбардиров (у Евгения 87 очков). А вот другой звездный российский нападающий Александр Овечкин из «Вашингтона» не забивает и не набирает очки три матча кряду. Также, как и еще один лидер атак «Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

Вместе с командой зажигает лидер атак «Коламбуса» Артемий Панарин, который набирает очки четыре матча подряд и в трех поединках недели заработал 5 (1+4) очков. Его одноклубник голкипер Сергей Бобровский принял участие лишь в одном матче недели с «Детройтом», но одержал победу, отразив 22 из 24 бросков.

Дуэт форвардов «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев помог команде, наконец, сыграть результативный матч с «Лос-Анджелесом». Обычно скромный в атаке «Сент-Луис» отправил в ворота соперника семь шайб, а российские нападающие набрали по 2 (1+1) очка.

Александр Радудов не мог забросить три матча подряд и не набирал очки два матча кряду, но в последнем поединке недели отметился шайбой в ворота «Питтсбурга», которая стала для российского форварда «Далласа» 25-й в сезоне и принесла 60-е очко.

Нападающий «Чикаго» Артем Анисимов после серии из трех матчей без очков в двух последних играх недели забросил шайбу и отдал результативную передачу. При этом гол в ворота «Бостона» стал для Анисимова 20-м в сезоне.