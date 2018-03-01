Драфт НХЛ в 2019 году пройдет в Ванкувере

Драфт НХЛ в 2019 году пройдет на домашней арене «Ванкувера», сообщается на сайте НХЛ.

«Ванкувер» в третий раз примет драфт лиги (до этого — в 1990 и 2006 годах). Также Ванкувер станет хозяином молодежного чемпионата мира 2019 года, где смогут выступить игроки, которые примут участие в грядущем драфте.

Драфт состоится на «Роджерс Арене» в июне и пройдет в два этапа: 21 июня состоится первый раунд, 22 июня — раунды со второго по седьмой.

«Возвращение драфта в Ванкувер позволит всей семье НХЛ принять непосредственное участие в праздновании 50-й годовщины "Кэнакс". Драфт-2019 станет еще одним памятным моментом для "Кэнакс" и их болельщиков. Мероприятие пройдет в одном из самых ярких спортивных мест мира, где начнутся многие карьеры игроков НХЛ», — сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.