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    Драфт НХЛ в 2019 году пройдет в Ванкувере

    НХЛ Ванкувер Кэнакс
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    «Роджерс Арена»
    На фото:«Роджерс Арена»
    Драфт НХЛ в 2019 году пройдет на домашней арене «Ванкувера», сообщается на сайте НХЛ.

    «Ванкувер» в третий раз примет драфт лиги (до этого — в 1990 и 2006 годах). Также Ванкувер станет хозяином молодежного чемпионата мира 2019 года, где смогут выступить игроки, которые примут участие в грядущем драфте.

    Драфт состоится на «Роджерс Арене» в июне и пройдет в два этапа: 21 июня состоится первый раунд, 22 июня — раунды со второго по седьмой.

    «Возвращение драфта в Ванкувер позволит всей семье НХЛ принять непосредственное участие в праздновании 50-й годовщины "Кэнакс". Драфт-2019 станет еще одним памятным моментом для "Кэнакс" и их болельщиков. Мероприятие пройдет в одном из самых ярких спортивных мест мира, где начнутся многие карьеры игроков НХЛ», — сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

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