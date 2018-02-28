Ротенберг: Знарок везет сборную на чемпионат мира

«Как ребятам перестроиться? Человек способен в любой ситуации перестроиться. Задача хоккеиста – на каждой тренировке, в каждой игре доказывать все заново.
Я думаю, что эта победа станет для них дополнительным стимулом. Когда ты олимпийский чемпион – это накладывает дополнительную ответственность.
Они должны еще больше доказывать, что достойны быть олимпийскими чемпионами. Знарок? Его это тоже касается. Это касается всех, кто работает в спорте.
Контракт Знарка со сборной заканчивается 31 мая. Он везет команду на чемпионат мира», – сказал Ротенберг изданию «Спорт-Экспресс».