Ротенберг: Знарок везет сборную на чемпионат мира

Вице-президент ФХР и СКАне считает, что победа на Олимпиаде как-то повлияет на игроков петербуржского клуба.

«Как ребятам перестроиться? Человек способен в любой ситуации перестроиться. Задача хоккеиста – на каждой тренировке, в каждой игре доказывать все заново.

Я думаю, что эта победа станет для них дополнительным стимулом. Когда ты олимпийский чемпион – это накладывает дополнительную ответственность.

Они должны еще больше доказывать, что достойны быть олимпийскими чемпионами. Знарок? Его это тоже касается. Это касается всех, кто работает в спорте.

Контракт Знарка со сборной заканчивается 31 мая. Он везет команду на чемпионат мира», – сказал Ротенберг изданию «Спорт-Экспресс».