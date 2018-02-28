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    Ротенберг: Знарок везет сборную на чемпионат мира

    Сборная России СКА КХЛ Чемпионат мира по хоккею
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    Олег Знарок
    На фото:Олег Знарок
    Вице-президент ФХР и СКА Роман Ротенберг не считает, что победа на Олимпиаде как-то повлияет на игроков петербуржского клуба.

    «Как ребятам перестроиться? Человек способен в любой ситуации перестроиться. Задача хоккеиста – на каждой тренировке, в каждой игре доказывать все заново.

    Я думаю, что эта победа станет для них дополнительным стимулом. Когда ты олимпийский чемпион – это накладывает дополнительную ответственность.

    Они должны еще больше доказывать, что достойны быть олимпийскими чемпионами. Знарок? Его это тоже касается. Это касается всех, кто работает в спорте.

    Контракт Знарка со сборной заканчивается 31 мая. Он везет команду на чемпионат мира», – сказал Ротенберг изданию «Спорт-Экспресс».

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