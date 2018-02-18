«Чикаго» выгнал с трибун болельщиков из-за проявления расизма

Сотрудники службы безопасностивыгнали с трибун группу болельщиков, оскорблявших темнокожего хоккеистана матче НХЛ, сообщает Washington Post.

Отмечается, что нападающий гостевой команды, получив двухминутное удаление, подвергся обструкции со стороны группы фанатов, которая сидела рядом со штрафным боксом. Они скандировали «Баскетбол, баскетбол, баскетбол», обращаясь к афроамериканскому форварду «Вашингтона». Услышав это, Смит-Пелли был готов лично разобраться с болельщиками, направившись к ограждению с клюшкой наперевес.

«Мы узнали об инциденте на сегодняшнем матче, в котором маленькая группа болельщиков оскорбляла игрока "Вашингтона" Деванте Смита-Пелли. Данные болельщики были немедленно выгнаны с трибун. Мы приносим извинения Смиту-Пелли и "Вашингтону"", – говорится в сообщении клуба.