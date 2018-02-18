«Чикаго» выгнал с трибун болельщиков из-за проявления расизма

Отмечается, что нападающий гостевой команды, получив двухминутное удаление, подвергся обструкции со стороны группы фанатов, которая сидела рядом со штрафным боксом. Они скандировали «Баскетбол, баскетбол, баскетбол», обращаясь к афроамериканскому форварду «Вашингтона». Услышав это, Смит-Пелли был готов лично разобраться с болельщиками, направившись к ограждению с клюшкой наперевес.
«Мы узнали об инциденте на сегодняшнем матче, в котором маленькая группа болельщиков оскорбляла игрока "Вашингтона" Деванте Смита-Пелли. Данные болельщики были немедленно выгнаны с трибун. Мы приносим извинения Смиту-Пелли и "Вашингтону"", – говорится в сообщении клуба.