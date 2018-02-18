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    «Чикаго» выгнал с трибун болельщиков из-за проявления расизма

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Чикаго Блэкхоукс
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    Деванте Смит-Пелли
    На фото:Деванте Смит-Пелли
    Сотрудники службы безопасности «Чикаго» выгнали с трибун группу болельщиков, оскорблявших темнокожего хоккеиста «Вашингтон» Деванте Смита-Пелли на матче НХЛ, сообщает Washington Post.

    Отмечается, что нападающий гостевой команды, получив двухминутное удаление, подвергся обструкции со стороны группы фанатов, которая сидела рядом со штрафным боксом. Они скандировали «Баскетбол, баскетбол, баскетбол», обращаясь к афроамериканскому форварду «Вашингтона». Услышав это, Смит-Пелли был готов лично разобраться с болельщиками, направившись к ограждению с клюшкой наперевес.

    «Мы узнали об инциденте на сегодняшнем матче, в котором маленькая группа болельщиков оскорбляла игрока "Вашингтона" Деванте Смита-Пелли. Данные болельщики были немедленно выгнаны с трибун. Мы приносим извинения Смиту-Пелли и "Вашингтону"", – говорится в сообщении клуба.

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