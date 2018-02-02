Захаркин возглавил центр развития игроков «Нефтяника»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и «Югры», старший консультант научно-методического центра академии «Ак Барса»возглавил центр развития игроков альметьевского «Нефтяника», информирует akbars.academy.

С 10 февраля в Альметьевске специалист вместе с коллегами Николаем Борщевским, Даниилом Марковым и Кирилл Кореньковым начнет работу по развитию резерва «Нефтяника» в соответствии с целями академии «Ак Барса».

Основная задача центра – развитие юниоров из системы альметьевского клуба до профессионального уровня, соответствующего современным требованиям хоккея.

Работа будет проходить в тесном контакте с тренерским штабом команды ВХЛ «Нефтяник» и научно-методическим центром академии «Ак Барса».

«На данном этапе мы в первую очередь изучаем сложившуюся ситуацию, отмечаем для себя плюсы и минусы действующей системы, выделяем наиболее перспективных игроков, а также тех, кому может пригодиться наша помощь. Объект нашей работы – это хоккеисты от 14 лет до 17 лет, заканчивая командой МХЛ "Спутник". Однако мы находимся в тесном контакте с тренерским штабом ХК "Нефтяник", и, если тренеры команды ВХЛ посчитают, что кому-то из их игроков необходимо улучшить свою индивидуальную подготовку, мы готовы предоставить свою помощь», — сказал Захаркин.