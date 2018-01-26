«Йокерит» потерпел поражение от рижского «Динамо»

Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 2:4 (0:0, 1:1, 1:3).
Хозяева вышли вперед на 32-й минуте, когда точный бросок удался Олли Палоле. Однако уже через три минуты рижане отыгрались благодаря усилиям Оскара Батни.
На 55-й минуте 18-летний Эмиль Гегерис принес «Динамо» минимальный перевес. Впрочем, через полторы минуты Пекка Йормакка сравнял счет.
Решающий гол за 67 секунд до финальной сирены забил Микелис Редлихс. Окончательный результат установил Микс Индрашис.
В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» занимает третье место (97 очков), а «Динамо» — 13-е (47 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Голы: Палола — 7 (Норман, Йормакка), 31:04 — 1:0. Батня — 1, 33:56 — 1:1. Гегерис — 3 (Батня, Мейя), 54:24 — 1:2. Йормакка — 12 (Палола, Норман), 55:46 — 2:2. М. Редлихс — 10 (бол., Индрашис, Дарзиньш), 58:53 — 2:3. Индрашис — 20 (бол., п.в., Дарзиньш), 59:38 — 2:4.Вратари: Запольски (59:33 — 59:38) — Армалис.Штраф: 8 — 6.Броски: 32 (10+9+13) — 25 (13+6+6).