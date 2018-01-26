«Йокерит» потерпел поражение от рижского «Динамо»

потерпел поражение от рижскогов домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 2:4 (0:0, 1:1, 1:3).

Хозяева вышли вперед на 32-й минуте, когда точный бросок удался Олли Палоле. Однако уже через три минуты рижане отыгрались благодаря усилиям Оскара Батни.

На 55-й минуте 18-летний Эмиль Гегерис принес «Динамо» минимальный перевес. Впрочем, через полторы минуты Пекка Йормакка сравнял счет.

Решающий гол за 67 секунд до финальной сирены забил Микелис Редлихс. Окончательный результат установил Микс Индрашис.

В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» занимает третье место (97 очков), а «Динамо» — 13-е (47 очков).