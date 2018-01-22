НХЛ. 29-й гол Овечкина, поражение «Вашингтона», лидерство «Вегаса»

«Вашингтон» — «Филадельфия» 1:2 ОТ

«Филадельфия» победила в Вашингтоне — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

У «летчиков» отличились Михаэль Раффль (27-я минута) и Трэвис Конечны (61, с передачи Ивана Проворова). У «столичных» шайбу забросил капитан команды Александр Овечкин (40), для которого этот гол стал 29-м в сезоне. Россиянин упрочил лидерство в споре снайперов. У Никиты Кучерова из «Тампы-Бэй» и Андерса Ли из «Айлендерс» — по 27 точных бросков.

В матче с «Флоридой» 25 января у Овечкина будет шанс добиться сразу двух достижений. Сделать 500-ю передачу и в 13-й раз подряд забить 30 голов в сезоне. Это станет повторением рекорда Уэйна Гретцки, также забивавшего не менее 30 раз в первых 13 сезонах. Лидером здесь является Майк Гартнер (15 сезонов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Филадельфия» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: 0:1 – Раффль (Фильппула, Макдональд) – 26:12 (5x5), 1:1 – Овечкин (Карлсон, Оши) – 39:44 (5x4), 1:2 – Конечны (Проворов, Кутюрье) – 60:27 (3x3)Вратари: Холтби — Эллиотт.Штраф: 8 — 8.Броски: 28 (10+10+8+0) — 23 (8+10+4+1).

«Вашингтон» — «Филадельфия» 1:2 ОТ

«Каролина» — «Вегас» 1:5

«Вегас» в гостях разгромил «Каролину» — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).

В составе «Голден Найтс» отличились Пьер-Эдуар Белльмар (3-я минута), Колин Миллер (13), Джонатан Маршессо (13), Джеймс Нил (34) и Брендан Лейпсик (51). За «Харрикейнз» шайбу забросил Джейккоб Слэвин (20).

Команда Жерара Галлана, которая проводит дебютный сезон в НХЛ, набрала 66 очков в 46 играх и возглавила турнирную таблицу. «Вегасу» нужно выиграть два матча, чтобы повторить рекорд по победам в дебютном сезоне, который был установлен в сезоне-1993/94. Тогда сразу две команды – «Анахайм» и «Флорида» — выиграли 33 матча в регулярном чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Вегас» — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1) Голы: 0:1 – Белльмар (Каррье, Так) – 02:55 (5x5), 0:2 – Миллер (Перрон, Хаула) – 12:20 (5x4), 0:3 – Маршессо (Карлссон, Макнэбб) – 12:59 (5x5), 1:3 – Слэвин (Скиннер, Уильямс) – 19:15 (5x4), 1:4 – Нил (Хант, Миллер) – 33:42 (5x4), 1:5 – Лейпсик (Миллер) – 50:20 (5x5)Вратари: Дарлинг (Уорд, 12:59) — Флери.Штраф: 10 — 10.Броски: 28 (10+10+8) — 33 (9+10+14).

«Каролина» — «Вегас» 1:5

«Виннипег» — «Ванкувер» 1:0

«Виннипег» одержал победу над «Ванкувером» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу на 12-й минуте забросил Патрик Лайне. Голкипер хозяев Коннор Хеллебайк отразил 29 бросков и сыграл четвертый матч «на ноль» в сезоне.

Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов провел на льду 15 с половиной минут и отметился тремя бросками по воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Ванкувер» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: 1:0 – Лайне (Уилер, Коннор) – 11:45 (5x5)Вратари: Хеллебайк — Нильссон (58:30).Штраф: 4 — 4.Броски: 36 (15+13+8) — 29 (10+11+8).

«Виннипег» — «Ванкувер» 1:0

«Анахайм» — «Сан-Хосе» 2:6

«Анахайм» дом был бит «Сан-Хосе» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3).

В составе «Шаркс» дублем отличился Миккель Бёдкер (34-я и 50-я минуты), по голу забили Марк-Эдуар Власич (14), Кевин Лабанк (24), Джо Торнтон (43) и Мелькер Карлссон (56). У «Дакс» шайбы забросили Рикард Ракелль (40) и Райан Гецлаф (42).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3) Голы: 0:1 – Власич (Гертл, Браун) – 13:53 (5x5), 0:2 – Лабанк (Майер, Торнтон) – 23:38 (5x5), 0:3 – Бёдкер (Власич, Тирни) – 33:56 (5x4), 1:3 – Ракелль (Гецлаф, Хенрик) – 39:33 (5x3), 2:3 – Гецлаф (Каше, Ракелль) – 41:47 (5x5), 2:4 – Торнтон (Бёрнс, Кутюр) – 42:47 (5x4), 2:5 – Бёдкер (Карлссон) – 49:49 (5x5), 2:6 – Карлссон (Бёдкер, Тирни) – 55:06 (5x5)Вратари: Гибсон (Миллер, 52:08) — Делл.Штраф: 10 — 6.Броски: 35 (12+13+10) — 26 (8+7+11).

«Анахайм» — «Сан-Хосе» 2:6

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» 4:2

«Лос-Анджелес» прервал свою шестиматчевую серию поражений, переиграв «Рейнджерс» со счетом 4:2 (0:2, 3:0, 1:0).

На шайбы Давида Деарне (4-я минута) и Джимми Веси (8) «Кингз» ответили голами Джейка Маззина (21), Майкла Амадио (27), Таннера Пирсона (31) и Тревора Льюиса (60).

Российский нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич провел на льду 17 минут и не набрал очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» – «Рейнджерс» – 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) Голы: 0:1 – Деарне (Дианджело, Леттьери) – 03:53 (5x4), 0:2 – Веси (Цуккарелло, Шей) – 07:12 (5x5), 1:2 – Маззин (Даути, Копитар) – 20:30 (5x4), 2:2 – Амадио (Мартинес) – 26:13 (5x5), 3:2 – Пирсон (Мартинес, Амадио) – 30:22 (5x4), 4:2 – Льюис (Браун, Даути) – 59:42 (en)Вратари: Куик – Лундквист (57:58 – 59:11, 59:16 – 59:42).Штраф: 23 – 21.Броски: 30 (10+12+8) – 23 (9+6+8).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com