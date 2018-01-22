НХЛ. 29-й гол Овечкина, поражение «Вашингтона», лидерство «Вегаса»

«Вашингтон» — «Филадельфия» 1:2 ОТ
«Филадельфия» победила в Вашингтоне — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
У «летчиков» отличились Михаэль Раффль (27-я минута) и Трэвис Конечны (61, с передачи Ивана Проворова). У «столичных» шайбу забросил капитан команды Александр Овечкин (40), для которого этот гол стал 29-м в сезоне. Россиянин упрочил лидерство в споре снайперов. У Никиты Кучерова из «Тампы-Бэй» и Андерса Ли из «Айлендерс» — по 27 точных бросков.
В матче с «Флоридой» 25 января у Овечкина будет шанс добиться сразу двух достижений. Сделать 500-ю передачу и в 13-й раз подряд забить 30 голов в сезоне. Это станет повторением рекорда Уэйна Гретцки, также забивавшего не менее 30 раз в первых 13 сезонах. Лидером здесь является Майк Гартнер (15 сезонов).
«Каролина» — «Вегас» 1:5
«Вегас» в гостях разгромил «Каролину» — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).
В составе «Голден Найтс» отличились Пьер-Эдуар Белльмар (3-я минута), Колин Миллер (13), Джонатан Маршессо (13), Джеймс Нил (34) и Брендан Лейпсик (51). За «Харрикейнз» шайбу забросил Джейккоб Слэвин (20).
Команда Жерара Галлана, которая проводит дебютный сезон в НХЛ, набрала 66 очков в 46 играх и возглавила турнирную таблицу. «Вегасу» нужно выиграть два матча, чтобы повторить рекорд по победам в дебютном сезоне, который был установлен в сезоне-1993/94. Тогда сразу две команды – «Анахайм» и «Флорида» — выиграли 33 матча в регулярном чемпионате.
«Виннипег» — «Ванкувер» 1:0
«Виннипег» одержал победу над «Ванкувером» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Единственную шайбу на 12-й минуте забросил Патрик Лайне. Голкипер хозяев Коннор Хеллебайк отразил 29 бросков и сыграл четвертый матч «на ноль» в сезоне.
Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов провел на льду 15 с половиной минут и отметился тремя бросками по воротам.
«Анахайм» — «Сан-Хосе» 2:6
«Анахайм» дом был бит «Сан-Хосе» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3).
В составе «Шаркс» дублем отличился Миккель Бёдкер (34-я и 50-я минуты), по голу забили Марк-Эдуар Власич (14), Кевин Лабанк (24), Джо Торнтон (43) и Мелькер Карлссон (56). У «Дакс» шайбы забросили Рикард Ракелль (40) и Райан Гецлаф (42).
«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» 4:2
«Лос-Анджелес» прервал свою шестиматчевую серию поражений, переиграв «Рейнджерс» со счетом 4:2 (0:2, 3:0, 1:0).
На шайбы Давида Деарне (4-я минута) и Джимми Веси (8) «Кингз» ответили голами Джейка Маззина (21), Майкла Амадио (27), Таннера Пирсона (31) и Тревора Льюиса (60).
Российский нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич провел на льду 17 минут и не набрал очков.