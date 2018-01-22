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    «Вегас» на вершине НХЛ, успехи «Бостона» и «Колорадо», кризис «Тампы» и «Лос-Анджелеса»

    Итоги недели в НХЛ

    НХЛ Бостон Брюинз Вегас Голден Найтс Колорадо Эвеланш Лос-Анджелес Кингз Нэшвилл Предаторз Тампа-Бэй Лайтнинг Филадельфия Флайерз Эдмонтон Ойлерз
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    «Вегас» на вершине НХЛ, успехи «Бостона» и «Колорадо», кризис «Тампы» и «Лос-Анджелеса»
    nhl.com
    Дебютант НХЛ «Вегас Голден Найтс» впервые возглавил турнирную таблицу Лиги, «Тампа-Бэй» и «Лос-Анджелес» столкнулись с затяжным кризисом, результативные серии «Бостона» и «Колорадо» в итогах очередной недели НХЛ.

    «Вегас» — лидер регулярного чемпионата НХЛ

    «Голден Найтс» сделали это! «Вегас» впервые в сезоне, в своем дебютном сезоне, возглавили турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ.

    Прошедшая неделя началась для «Вегаса» не лучшим образом – «Найтс» на выезде проиграли «Нэшвиллу» (0:1), но затем «Рыцари» выиграли два из трех гостевых матчей, завершив выездную серию уже в качестве команды-лидера турнирной таблицы.

    Наиболее эпичной оказалась вторая в сезоне победа над «Тампой-Бэй» у нее же дома. «Лайтнинг» не смогли ничего противопоставить «Найтс», влетев 1:4, хотя до этого в Лас-Вегасе «Тампа» уступила сопернику лишь на последних секундах основного времени. Казалось, что дома «Молнии» разберутся с «Рыцарями», но вышло наоборот.

    После «Тампы» «Вегас» уступил в овертайме «Флориде» (3:4), а завершил неделю разгромом «Каролины» (5:1). Две победы в четырех матчах – не самый выдающийся результат, но и не самый плохой. В конце концов, очко за ничью в основное время с «Флоридой» «Найтс» взяли, и оно оказалось как раз решающим в борьбе за единоличное лидерство в Лиге с «Лайтнинг».

    «Вегас» берет стабильностью результатов и продолжает удивлять хоккейный мир. Чего только стоят 43 очка в 43 матчах от Джонатана Маршессо, или 26 шайб и 40 очков от Уильяма Карлссона? Воскрес в «Вегасе» Джеймс Нил, о снайперских талантах которого можно писать отдельно, но ведь в последние годы его запал несколько угас, зато в «Найтс» Нил уже настрелял 21 шайбу в 46 поединках. Да тот же Эрик Хаула идет на рекордный сезон в своей карьере, набрав на данный момент 32 очка в 42 матчах. В общем, «рекорд» — слово-синоним «Вегаса» на данный момент. Новая яркая страница в истории НХЛ. И собственно эта история творится как раз на наших глазах.

    Кризис «Тампы-Бэй» и «Лос-Анджелеса»

    Но успех «Вегаса» текущей недели вряд ли был бы возможен, если бы не кризис «Тампы-Бэй», которая проиграла на только «Найтс», но также «Миннесоте» (2:5) и продлила серию неудач до трех матчей подряд – абсолютно нереальный результат для команды, которая еще несколько недель назад была абсолютно недосягаема для соперников как по игре, так и по результатам.

    В общей сложности подопечные Джона Купера проиграли шесть из последних десяти матчей, но именно серия фиаско в последних матчах принесла «Тампе» наибольшие разочарования и потерю первого места. И совпала она, как ни странно, с травмой ведущего защитника команды Виктора Хэдмана, который получил повреждение в игре с «Калгари» 12 января, сыграв всего 11 минут в матче. «Лайтнинг» проиграли тот матч 1:5, а далее уступили «Вегасу» и «Миннесоте» уже без шведского защитника.

    Впрочем, ничего странного в этом нет. Хэдман действительно ключевой игрок «Лайтнинг» и один из лучших защитников в НХЛ. В своей лучшей форме 27-летний хоккеист проводил на льду по 28-29 минут за матч – это практически половина игрового времени поединка. Не сложно понять, насколько зависела игра «Тампы» от Хэдмана. Причем не только в обороне – швед лучший бомбардир-защитник команды и один из ее самых результативных игроков в целом.

    При этом нельзя не отметить, что остановилась вся «Тампа». Лучший вратарь сезона Андрей Василевский проиграл четыре из последних пяти матчей и пропустил в них катастрофические 23 шайбы. Стивен Стэмкос не может забросить шайбу 8 матчей подряд, а Никита Кучеров – 4 матча. При этом Кучеров в последних трех играх наработал на полезность «-6», а Стэмкос на «-5». В общем, Джону Купера есть над чем поразмыслить, иначе за потерей первого места в регулярке может последовать и потеря лидерства в Восточной конференции.

    В общем, в какой-то мере может повториться история с «Лос-Анджелесом», который лишь в завершении игровой недели прервал свою шестиматчевую серию поражений, на протяжении которой «Кингз» не набрали ни одного очка. В итоге некогда уверенный лидер Западной конференции не только вылетел из топ-3 команд Тихоокеанского дивизиона, но и выпал из зоны плей-офф.

    Не помогли «Лос-Анджелесу» даже два очка в последнем матче с «Рейнджерс» (4:2). «Кингз» по-прежнему остаются на девятом месте в конференции с не очень радужной ближайшей перспективной, если учесть что у того же «Колорадо», идущего восьмым, на два сыгранных матчах меньше.

    «Лос-Анджелес» и «Тампа-Бэй» однозначно два главных неудачника недели и второй половины января в НХЛ.

    «Колорадо» на серии из 9 побед, «Бостон» набирает очки 16 матчей кряду

    А вот кто зажигает, так это «Колорадо». Главный неудачник прошлого сезона НХЛ, абсолютно худшая команда прошлого сезона НХЛ, которую многие по уровню игры отправляли чуть ли не в АХЛ. Список можно было бы продолжать, но какой смысл, если в текущем сезоне «Эвеланш» бьются за плей-офф и идут на серии уже из девяти побед подряд!

    На прошедшей неделе «Колорадо» взял еще четыре очка за две домашние победы над «Сан-Хосе» (5:3) и «Рейнджерс» (3:1) и закрепился в зоне плей-офф Запада. Правда, плотность в турнирной таблице конференции и особенно в сумасшедшем Центральном дивизионе не позволяет рано радоваться «Лавинам» и уж тем более расслабляться. Хотя девять побед подряд и шесть кряду в основное время не могут не впечатлять.

    Однако впереди у «Колорадо» непростое испытание – шесть подряд выездных поединков, в том числе пять в Канаде. Затем лишь один матч дома с «Сан-Хосе» и снова три выездных встречи подряд. Закончится это выездное безумие для «Лавин» 13 февраля. Тогда же можно будет делать выводы о реальных перспективах команды в борьбе за плей-офф. Так что главное испытание для наставника Джареда Беднара еще впереди, но он уже доказал, что может показывать результат с достаточно средней командой.

    Еще одной горящей командой недели и января является «Бостон», который одержал три победы в основное время в трех матчах за семь дней. Дважды (дома и на выезде) был повергнут Монреаль с одинаковым счетом 4:1, а также на выезде «Брюинз» разобрались с «Айлендерс» (5:2). Страшно даже представить эту цифру – 16 матчей подряд «Бостон» набирает очки и в этих 16 матчах «Брюинз» одержали 12 побед.

    Сейчас «Бостон», откровенно говоря, самая стабильная и одна из сильнейших команд Лиги. Настоящая машина по достижению результата (при всем уважении к «Вегасу»). И результат этот вскоре может превзойти все ожидания – до первого места в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции всего три очка, при том, что у «Брюинз» на один сыгранный матч меньше чем у «Тампы».

    Также стоит отметить плодотворную неделю для еще трех команд Лиги – на трех подряд победах идут «Филадельфия» и «Эдмонтон», а «Нэшвилл» не знает поражений пять поединков подряд. Правда, турнирная ситуация у всех трех клубов отличается кардинально. «Нэшвилл» стремится к лидерству в Центральном дивизионе и Западной конференции, «Филадельфия» бьется за зону плей-офф на Востоке, а «Эдмонтон» лишь пытается подняться со дна турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона и Западной конференции.

    Российская неделя в НХЛ

    О проблемах «Тампы-Бэй» и российского десанта команды мы упоминали чуть выше. Добавим только, что проблемы есть и у других наших ребят – форвард Владислав Наместников не набирает очки четыре матча подряд, а второй защитник-бомбардир Михаил Сергачев лишь в прошлом матче прервал серию из четырех матчей без очков, отдав одну результативную передачу.

    Засухой Никиты Кучерова воспользовался лидер атак «Вашингтона» Александр Овечкин, который на прошедшей неделе довел счет своим голам в сезоне до 29 и возглавил гонку снайперов НХЛ.

    Как всегда продуктивно поработал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, который в трех матчах забросил две шайбы и набрал три очка. Евгений, в том числе, пробил рубеж в 20 шайб за сезон. Те же 20 шайб уже настрелял в сезоне лидер атак «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, отличившийся голом в игре с «Оттавой».

    Ни матча без очков – девиз нападающего «Далласа» Александра Радулова, который в трех поединках недели забросил одну шайбу и набрал четыре очка. Всего же результативная серия Радулова насчитывает уже семь игр подряд. Более того, в матче с «Детройтом» 16 января Александр достиг рубежа в 200 очков за свою карьеру в НХЛ.

    Всего на один матч меньше насчитывает результативная серия нападающего «Флориды» Евгения Дадонова, который не уходит со льда без набранных баллов шесть поединков кряду, а в двух матчах недели отличился голом и двумя результативными передачами.

    Вместе с «Бостоном» свою 10 победу в сезоне отпраздновал голкипер «Брюинз» Антон Худобин, сыгравший в матче с «Айлендерс», а форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич прервал серию из 13 матчей без голов, отличившись сначала в игре с «Баффало», а затем и в поединке против «Колорадо».

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