В составе победителей шайбы забросили Владимир Первушин, Иван Верещагин и Йонас Энлунд.
Голкипер «Сибири» Алексей Красиков отразил 18 бросков, проведя свой третий «сухой» матч в текущем регулярном чемпионате.
«Сибирь» одержала четвертую победу подряд. «Автомобилист» потерпел третье поражение кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» – «Автомобилист» – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Первушин — 5 (Игнатович, Сигарев), 4:12 — 1:0. Верещагин — 5 (Бергстрем), 9:18 — 2:0. Энлунд — 9 (Бергстрем, Закриссон), 20:28 — 3:0.Вратари: Красиков — Сохатский.Штраф: 10 — 10.Броски: 22 (9+7+6) — 18 (3+8+7).