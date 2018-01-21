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    «Сибирь» одержала четвертую победу подряд

    КХЛ Сибирь Автомобилист
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    Хоккеисты «Сибири»
    На фото:Хоккеисты «Сибири»
    «Сибирь» обыграла «Автомобилист» со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей шайбы забросили Владимир Первушин, Иван Верещагин и Йонас Энлунд.

    Голкипер «Сибири» Алексей Красиков отразил 18 бросков, проведя свой третий «сухой» матч в текущем регулярном чемпионате.

    «Сибирь» одержала четвертую победу подряд. «Автомобилист» потерпел третье поражение кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» – «Автомобилист» – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Первушин — 5 (Игнатович, Сигарев), 4:12 — 1:0. Верещагин — 5 (Бергстрем), 9:18 — 2:0. Энлунд — 9 (Бергстрем, Закриссон), 20:28 — 3:0.Вратари: Красиков — Сохатский.Штраф: 10 — 10.Броски: 22 (9+7+6) — 18 (3+8+7).
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