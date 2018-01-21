КХЛ. «Сибирь» обыграла «Автомобилист», ЦСКА победил в Сочи

«Сибирь» – «Автомобилист» 3:0
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Владимир Первушин, Иван Верещагин и Йонас Энлунд.
Голкипер «Сибири» Алексей Красиков отразил 18 бросков, проведя свой третий «сухой» матч в текущем регулярном чемпионате.
«Сибирь» одержала четвертую победу подряд. «Автомобилист» потерпел третье поражение кряду.
«Барыс» – «Лада» 4:3
Хоккеисты астанинского «Барыса» на своем льду обыграли тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 2:2).
В составе команды из Астаны дубль оформил Найджел Доус, еще по шайбе забросили Кевин Даллмэн и Роман Старченко. У гостей отличились Александр Стрельцов, Владимир Журавлев и Кирилл Капустин.
«Барыс» после 53 игр набрал 70 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (53 матча, 47 очков) идет на Востоке 13-й.
Отметим, что «Барыс» потерял шансы на выход в плей-офф.
«Салават Юлаев» — «Слован» 5:3
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над братиславским «Слованом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе уфимцев дубль оформил Владимир Ткачев, еще по разу отличились Линус Умарк, Георгий Бусаров и Теему Хартикайнен.
У братиславской команды шайбы забросили Райан Гарбутт, Зак Бойчак и Юрай Микуш.
Отметим, что «Салават» одержал третью победу подряд.
«Ак Барс» — «Витязь» 0:2
Подмосковный «Витязь» одержал гостевую победу над «Ак Барсом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шайбы в составе подмосковного клуба забросили Войтех Мозик и Алексей Макеев.
Вратарь «Витязя» Игорь Сапрыкин отразил все 36 бросков по своим воротам.
Отметим, что «Витязь» прервал серию из трех поражений подряд, казанцы проиграли вторую встречу кряду.
«Нефтехимик» — «Йокерит» 3:2
«Нефтехимик» на домашнем льду одержал волевую победу над «Йокеритом». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Финский клуб к седьмой минуте первого периода уже вёл со счётом 2:0. Отличились Джон Норман (2) и Никлас Йенсен (7).
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров заменил голкипера Илью Ежова на Андрея Макарова, который впоследствии не пропустил.
«Волкам» удалось переломить ход матча и добиться победы. По шайбе забросили легионеры команды Деннис Эверберг (24), Дэн Секстон (48) и Робин Ганзл (52).
«Сочи» — ЦСКА 1:3
В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на выезде одолел «Сочи» со счетом 3:1.
В составе армейцев отличились нападающие Максим Шалунов и Джефф Плэтт, а также защитник Мэт Робинсон.
У сочинцев забил форвард Евгений Лапенков.
ЦСКА занимает второе место турнирной таблицы Западной конференции, «Сочи» — 6-е.