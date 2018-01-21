КХЛ. «Сибирь» обыграла «Автомобилист», ЦСКА победил в Сочи

«Сибирь» – «Автомобилист» 3:0

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Первушин, Иван Верещагин и Йонас Энлунд.

Голкипер «Сибири» Алексей Красиков отразил 18 бросков, проведя свой третий «сухой» матч в текущем регулярном чемпионате.

«Сибирь» одержала четвертую победу подряд. «Автомобилист» потерпел третье поражение кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» – «Автомобилист» – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Голы: Первушин — 5 (Игнатович, Сигарев), 4:12 — 1:0. Верещагин — 5 (Бергстрем), 9:18 — 2:0. Энлунд — 9 (Бергстрем, Закриссон), 20:28 — 3:0.Вратари: Красиков — Сохатский.Штраф: 10 — 10.Броски: 22 (9+7+6) — 18 (3+8+7).

«Барыс» – «Лада» 4:3

Хоккеисты астанинского «Барыса» на своем льду обыграли тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 2:2).

В составе команды из Астаны дубль оформил Найджел Доус, еще по шайбе забросили Кевин Даллмэн и Роман Старченко. У гостей отличились Александр Стрельцов, Владимир Журавлев и Кирилл Капустин.

«Барыс» после 53 игр набрал 70 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (53 матча, 47 очков) идет на Востоке 13-й.

Отметим, что «Барыс» потерял шансы на выход в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) – «Лада» (Тольятти) – 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) Голы: Доус – 32 (бол., Даллмэн), 0:54 – 1:0. А. Стрельцов – 2 (Харпер, Кириллов), 26:22 – 1:1. Даллмэн – 6 (бол., Доус), 30:54 – 2:1. Журавлев – 2 (Рахимуллин), 47:24 – 2:2. Старченко – 11 (Кучин), 51:39 – 3:2. Капустин – 12 (бол., Мастрюков, Геноуэй), 55:56 – 3:3. Доус – 33 (Старченко), 57:00 – 4:3.Вратари: Мальгин – Лазушин (59:25 – 59:38, 59:49).Штраф: 8 – 10.Броски: 34 (13+10+11) – 23 (9+10+4).

«Салават Юлаев» — «Слован» 5:3

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над братиславским «Слованом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимцев дубль оформил Владимир Ткачев, еще по разу отличились Линус Умарк, Георгий Бусаров и Теему Хартикайнен.

У братиславской команды шайбы забросили Райан Гарбутт, Зак Бойчак и Юрай Микуш.

Отметим, что «Салават» одержал третью победу подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Слован» (Братислава) — 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) Голы: Гарбутт — 2 (Геноуэй, Вьеденски), 9:50 — 0:1. Ткачев — 16 (бол., Арзамасцев), 18:32 — 1:1. Умарк — 14 (Кемппайнен), 27:45 — 2:1. Бусаров — 1 (Панин), 28:36 — 3:1. Ткачев — 17 (Ларсен, Бурдасов), 28:49 — 4:1. Бойчак — 11 (Гедера, Геноуэй), 49:16 — 4:2. Микуш — 7 (Гедера), 53:33 — 4:3. Хартикайнен — 19 (Ларсен, Кемппайнен), 57:49 — 5:3.Вратари: Налимов — Штепанек (Седлачек, 28:49, 56:44 — 56:49, 57:27).Броски: 28 (8+15+5) — 37 (11+12+14).Штраф: 6 — 6.

«Ак Барс» — «Витязь» 0:2

Подмосковный «Витязь» одержал гостевую победу над «Ак Барсом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы в составе подмосковного клуба забросили Войтех Мозик и Алексей Макеев.

Вратарь «Витязя» Игорь Сапрыкин отразил все 36 бросков по своим воротам.

Отметим, что «Витязь» прервал серию из трех поражений подряд, казанцы проиграли вторую встречу кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) – «Витязь» (Подольск) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Мозик – 8 (бол., Афиногенов), 39:30 – 0:1. Макеев – 17 (бол., Семин, Афиногенов), 40:06 – 0:2.Вратари: Шарыченков (58:00 – 59:01, 59:18) – Сапрыкин.Броски: 36 (7+13+16) – 15 (2+9+4).Штраф: 6 – 10.

«Нефтехимик» — «Йокерит» 3:2

«Нефтехимик» на домашнем льду одержал волевую победу над «Йокеритом». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Финский клуб к седьмой минуте первого периода уже вёл со счётом 2:0. Отличились Джон Норман (2) и Никлас Йенсен (7).

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров заменил голкипера Илью Ежова на Андрея Макарова, который впоследствии не пропустил.

«Волкам» удалось переломить ход матча и добиться победы. По шайбе забросили легионеры команды Деннис Эверберг (24), Дэн Секстон (48) и Робин Ганзл (52).

«Сочи» — ЦСКА 1:3

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на выезде одолел «Сочи» со счетом 3:1.

В составе армейцев отличились нападающие Максим Шалунов и Джефф Плэтт, а также защитник Мэт Робинсон.

У сочинцев забил форвард Евгений Лапенков.

ЦСКА занимает второе место турнирной таблицы Западной конференции, «Сочи» — 6-е.