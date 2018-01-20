КХЛ. Минское «Динамо» переиграло одноклубников из Риги, СКА забросил пять шайб «Амуру»

«Динамо» Рига — «Динамо» Минск 2:3

Рижское «Динамо» уступило одноименному клубу из Минска со счетом 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Брэндон Макмиллан и Рихард Букартс. У минского «Динамо» голы на свой счёт записали Джастин Фонтейн, Денис Осипов и Джек Скилле.

Отметим, что данная встреча проходила на открытом воздухе. Ее посетило 10500 человек. Данное поражение стало для рижан пятым подряд. Минчане же прервали серию без побед, которая составила четыре игры к ряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) – «Динамо» (Минск) – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Голы: Макмиллан – 12 (Кристо), 12:08 – 1:0. Букартс – 1, 33:23 – 2:0. Фонтэйн – 11 (бол.), 36:38 – 2:1. Осипов – 2 (Волков, Дрозд), 37:42 – 2:2. Скилле – 11 (Денисов, Граньяни), 55:50 – 2:3.Вратари: Калныньш (59:23) – Энрот.Штраф: 6 – 6.Броски: 31 (12+8+11) – 25 (6+9+10).

«Динамо» Рига — «Динамо» Минск 2:3

«Трактор» — «Югра» 2:1

«Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолел «Югру» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

В составе челябинского клуба заброшенные шайбы на свой счет записали Игорь Полыгалов и Марсель Шолохов.

Единственный гол гостей забил Александр Угольников.

Команда Анвара Гатиятулина выиграла четвертый матч подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает пятое место (87 очков), а «Югра» — 14-е (46 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Голы: Угольников – 8 (бол., Пестушко, Савинайнен), 17:03 – 0:1. Полыгалов – 13 (Кручинин), 33:21 – 1:1. Шолохов – 1 (Кокуев, Рыбаков), 46:11 – 2:1.Вратари: Францоуз – Билялов (58:43 – 59:50).Штраф: 12 – 12.Броски: 28 (8+12+8) – 24 (14+5+5).

«Трактор» — «Югра» 2:1

«Металлург» Мг — «Авангард» 3:6

Омский «Авангард» нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 6:3 (2:2, 1:0, 3:1) в пользу гостей.

Победу омичам принесли точные броски Ильи Михеева, Чада Ро, Никиты Самохвалова, Тедди Перселла, Андре Петерссона и Максима Чудинова. Команда Германа Титова прервала серию из четырех поражений.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Чибисов, Мэтт Эллисон и Сергей Мозякин.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает седьмое место (84 очка), а «Металлург» — шестое (86 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) – 3:6 (2:2, 0:1, 1:3) Голы: Михеев – 18 (Кошелев), 3:04 – 0:1. Рау – 12 (бол., Хохряков), 9:02 – 0:2. Чибисов – 9 (Кокарев, Эллисон), 17:43 – 1:2. Эллисон – 18 (бол., Мозякин, Коварж), 17:56 – 2:2. Самохвалов – 1 (Фисенко), 29:37 – 2:3. Мозякин – 18 (бол., Вольски, Коварж), 55:58 – 3:3. Перселл – 3 (Петерссон), 56:24 – 3:4. Петерссон – 10 (Перселл), 57:53 – 3:5. Чудинов – 5 (п.в.), 59:02 – 3:6.Вратари: Кошечкин (58:25 – 59:02) – Фурх.Штраф: 10 – 12.Броски: 23 (6+10+7) – 42 (19+12+11).

«Металлург» Мг — «Авангард» 3:6

«Локомотив» — «Куньлунь» 2:0

Ярославский «Локомотив» у себя дома оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Заброшенными шайбами отметились Якуб Накладал и Егор Аверин.

Сухой матч провел голкипер ярославской команды Александр Судницин.

«Локомотив» — четвертый в Западной конференции (93 очка), «Куньлунь Ред Стар» — 11-й на Востоке (61 очко).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) – «Куньлунь» (Пекин) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Накладал – 9 (бол., Козун, Контиола), 15:17 – 1:0. Аверин – 7 (Крунвалль, Локтионов), 57:17 – 2:0.Вратари: Судницин – Скрынник (57:36).Штраф: 10 – 26.Броски: 45 (15+19+11) – 33 (9+6+18).

«Локомотив» — «Куньлунь» 2:0

«Динамо» — «Адмирал» 4:0

Московское «Динамо» на домашнем льду одержало уверенную победу над «Адмиралом» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Заброшенные шайбы на свой счет записали Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Брюквин и Дмитрий Марковин.

Сухой матч оформил голкипер «бело-голубых» Александр Еременко, отразивший 20 бросков по воротам.

«Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции (78 очков). «Адмирал» — 12-й на Востоке (58 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Хиетанен – 7 (Тарасов, Петунин), 19:35 – 1:0. Рылов – 3 (Марковин, Ефремов), 23:24 – 2:0. Брюквин – 13 (бол., Игнатушкин), 25:29 – 3:0. Марковин – 3 (Корягин, Ефремов), 47:57 – 4:0.Вратари: Еременко – Серебряков (Бобков, 25:29).Штраф: 10 – 14.Броски: 26 (9+12+5) – 20 (10+6+4).

СКА — «Амур» 5:0

В рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА у себя дома разгромил «Амур» - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Дважды в воротах гостей расписался Владислав Гавриков, еще по разу – Егор Рыков, Сергей Широков и Илья Ковальчук.

Армейцы довели серию своих побед до семи игр.

СКА возглавляет турнирную таблице Западной конференции (135 очков). «Амур» идет девятым на Востоке (78 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) – «Амур» (Хабаровск) – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Голы: Рыков – 2 (Каблуков, В. Тихонов), 15:23 – 1:0. Широков – 19 (Прохоркин, Карпов), 34:42 – 2:0. Гавриков – 4 (Яковлев, Шипачев), 37:28 – 3:0. Ковальчук – 31 (Зуб, Войнов), 51:22 – 4:0. Гавриков – 5 (Дацюк, Ковальчук), 57:25 – 5:0.Вратари: Шестеркин – Метсола (Аликин, 37:28).Штраф: 6 – 6.Броски: 39 (17+12+10) – 19 (12+4+3).

СКА — «Амур» 5:0

«Торпедо» НН — «Северсталь» 5:3

«Торпедо» при поддержке родных трибун переиграло «Северсталь» со счетом 5:3 (0:1, 2:0, 3:2).

В составе хозяев голами отметились Джеффри Кинрейд, Томаш Кундратек, Михаил Жуков и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль.

У гостей заброшенные шайбы на свой счет записали Матей Странски и Даниил Вовченко, сделавший дубль.

«Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции (87 очков), а «Северсталь» — девятое (77 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Северсталь» (Череповец) – 5:3 (0:1, 2:0, 3:2) Голы: Странски – 6 (бол., Вовченко, Трубачев), 17:51 – 0:1. Даугавиньш – 10 (бол., Костицын), 25:23 – 1:1. Даугавиньш – 11 (Дугин), 30:43 – 2:1. Вовченко – 15 (бол., Трубачев), 47:08 – 2:2. Кинрейд – 5 (Костицын, Столяров), 51:25 – 3:2. Кундратек – 2 (бол., Саболич, Желдаков), 54:19 – 4:2. Вовченко – 16 (Веревкин, Гераськин), 55:30 – 4:3. Жуков – 2 (п.в.), 59:17 – 5:3.Вратари: Лисутин – Гудачек (58:53 – 59:17).Штраф: 8 – 10.Броски: 35 (15+12+8) – 20 (9+4+7).