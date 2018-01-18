НХЛ. «Бостон» без Худобина обыграл «Монреаль», «Питтсбург» уступил «Анахайму»

«Бостон» — «Монреаль» 4:1

«Монреаль» потерпел третье поражение подряд, уступив «Бостону» со счетом 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).

В составе «Брюинз» шайбы забросили Давид Пастрняк (7-я минута), Райан Спунер (23), Брэд Маршан (44) и Давид Крейчи (57), у гостей отличился экс-защитник «Витязя» Якуб Ержабек (1).

Ворота «мишек» защищал Туукка Раск, россиянин Антон Худобин остался в запасе.

«Бостон» не проигрывает в основное время 14 матчей подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Монреаль» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: 0:1 – Ержабек (Юдон, Байрон) – 00:31 (5x5), 1:1 – Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 06:50 (5x5), 2:1 – Спунер (Крейчи, Дебраск) – 22:37 (5x5), 3:1 – Маршан (Бержерон, Круг) – 43:40 (5x4), 4:1 – Крейчи (Бэйкс) – 56:46 (en)Вратари: Раск — Прайс (56:27 — 56:46).Штраф: 4 — 6.Броски: 32 (12+13+7) — 22 (6+7+9).

«Бостон» — «Монреаль» 4:1

«Анахайм» — «Питтсбург» 5:3

«Анахайм» одержал волевую победу над «Питтсбургом» — 5:3 (0:1, 4:0, 1:2).

На гол Евгения Малкина на 19-й минуте «Дакс» ответили шайбами Рикарда Ракелля (25), Адама Хенрика (26), Криса Вагнера (30) и Ондржея Каше (39). В третьим периоде Фил Кессел (49) и Джейк Гюнцель (55) сократили отставание до минимума, но на большее гостей не хватило. Окончательный счет на 60-й минуте установил Хампус Линдхольм.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Питтсбург» — 5:3 (0:1, 4:0, 1:2) Голы: 0:1 – Малкин (Хёрнквист, Хагелин) – 18:26 (5x5), 1:1 – Ракелль (Бошемен, Фаулер) – 24:17 (5x5), – (Ритчи) – , 2:1 – Хенрик (Каше) – 25:42 (5x5), 3:1 – Вагнер (Сильверберг, Фаулер) – 29:24 (4x5), 4:1 – Каше – 38:28 (5x5), 4:2 – Кессел (Кросби, Шульц) – 48:35 (5x4), 4:3 – Гюнцель (Кессел, Кросби) – 54:06 (5x4), 5:3 – Линдхольм – 59:59 (en)Вратари: Гибсон — Джерри (58:06).Штраф: 14 — 10.Броски: 33 (14+14+5) — 33 (10+11+12).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com