КХЛ. СКА разгромил «Адмирал», «Динамо» уступило «Спартаку»

«Авангард» – «Трактор» 1:2
Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей по шайбе забросили Игорь Полыгалов и Рихард Гюнге.
У «Авангарда» отличился Андре Петерссон.
Омичи потерпели четвертое поражение кряду, в то время как клуб из Челябинска продлил победную серию до трех игр.
«Автомобилист» – «Барыс» 2:4
Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел домашнее поражение от астанинского «Барыса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Ярослав Евдокимов, Никита Михайлис и Роман Старченко, оформивший дубль.
Голы в составе хозяев записали на свой счёт Алексей Василевский и Александр Торченюк.
«Барыс» прервал свою серию поражений из девяти игр, команда Владимира Крикунова проиграла четыре из последних пяти матчей.
«Югра» – «Металлург» Мг 0:3
Магнитогорский «Металлург» одержал гостевую победу над ханты-мансийской «Югрой» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В этой встрече по шайбе забросили Мэтт Эллисон, Оскар Осала и Войтек Вольски, двумя голевыми передачами отметился форвард Сергей Мозякин.
Голкипер Илья Самсонов одержал 9-ю победу в сезоне и во второй раз сыграл «на ноль».
Поражение стало для команды Анатолия Емелина третьим подряд. «Магнитка» одержала вторую победу подряд и идет на втором месте в турнирной таблице «Востока».
«Лада» – «Сибирь» 0:1
Тольяттинская «Лада» потерпела домашнее поражение от «Сибири» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Единственную заброшенную во встрече шайбу записал на свой счёт на 58-й минуте Патрик Закриссон.
«Сухарь» в активе вратаря Александра Салака, отразившего 22 броска в створ своих ворот.
Новосибирский клуб выиграл 10 матчей из 13 после назначения Владимира Юрзинова-младшего на пост главного тренера.
После этой победы «Сибирь» набрала 79 очков и располагается на восьмой строчке в Восточной конференции. «Лада» с 47 баллами занимает 13 место на «Востоке».
В следующем матче «Сибирь» дома примет «Автомобилист», а «Лада» в гостях встретится с «Барысом».
«Динамо» Мн – «Куньлунь Ред Стар» 1:3
Минское «Динамо» проиграло китайскому «Куньлунь Ред Стар» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе пекинцев шайбы забросили Жильбер Брюле, Кори Кейн и Кайл Чипчура.
За минчан отличился Джастин Фонтэйн.
Данное поражение стало для «зубров» четвертым подряд. «Куньлунь», потерявший шансы на выход в плей-офф, прервал серию без побед, которая составляла три игры к ряду.
«Северсталь» – «Локомотив» 5:6 ОТ
Череповецкая «Северсталь» на домашней арене потерпела поражение от ярославского «Локомотива» (5:6 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.
У «Локомотива» заброшенные шайбы на свой счёт записали Якуб Накладал, Александр Елесин, Артём Ильенко, Стаффан Кронвалль, Георгий Иванов и Брэндон Козун.
В составе команды Александра Гулявцева голами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Руслан Карлин, Павел Чернов, Николай Стасенко и Александр Евсеенков.
СКА – «Адмирал» 7:2
Питерский СКА одержал уверенную победу над дальневосточным «Адмиралом» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Патрик Херсли, Илья Каблуков, Сергей Калинин и Николай Прохоркин, оформивший покер.
У «Адмирала» голы забили Самвел Мнацян и Вадим Перескоков.
Команда Олега Знарка выиграла шестой матч подряд. Дальневосточники, потерявшие шансы на выход в плей-офф, прервали беспроигрышную серию, которая составляла четыре игры к ряду.
«Динамо» М – «Спартак» 4:5
Столичный «Спартак» обыграл московское «Динамо» (5:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дубль оформил Дмитрий Черных, по шайбе забросили Райан Стоа, Дмитрий Калинин и Александр Хохлачев.
У «Динамо» отличились Михаил Варнаков, Иван Игумнов, Илья Никулин и Владимир Брюквин.
Отметим, что красно-белые продлили победную серию в очном противостоянии с «Динамо» до трех игр подряд. В последний раз бело-голубые побеждали в декабре 2016 года.
Красно-белые прервали двухмачевую серию поражений и по-прежнему идут в зоне плей-офф, «Динамо» идет на 9-м месте.
«Динамо» Р – «Амур» 3:4
Хабаровский «Амур» в гостях обыграл рижское «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей по шайбе забросили Вячеслав Ушенин, Алексей Бывальцев, Александр Фролов и Александр Пикар.
У хозяев дубль оформил Микелис Редлихс, один гол на счету Ансси Салмелы.
Хабаровский клуб одержал третью победу кряду, в то время как рижане проиграли в четвертый раз подряд.