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    КХЛ. СКА разгромил «Адмирал», «Динамо» уступило «Спартаку»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 января

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    СКА — «Адмирал»
    СКА — «Адмирал»
    В четверг, 18 января, в регулярном чемпионате КХЛ прошли очередные девять матчей.

    «Авангард» – «Трактор» 1:2

    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Игорь Полыгалов и Рихард Гюнге.

    У «Авангарда» отличился Андре Петерссон.

    Омичи потерпели четвертое поражение кряду, в то время как клуб из Челябинска продлил победную серию до трех игр.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» – «Трактор» – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Петерссон — 9 (бол., Чудинов, Перселл), 8:49 — 1:0. Полыгалов — 12, 12:36 — 1:1. Гюнге — 14 (Щехура, Бэйлен), 53:11 — 1:2.Вратари: Фурх (58:21) — Францоуз.Броски: 41 (12+17+12) — 30 (10+11+9).Штраф: 8 — 6.

    «Автомобилист» – «Барыс» 2:4

    Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел домашнее поражение от астанинского «Барыса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Ярослав Евдокимов, Никита Михайлис и Роман Старченко, оформивший дубль.

    Голы в составе хозяев записали на свой счёт Алексей Василевский и Александр Торченюк.

    «Барыс» прервал свою серию поражений из девяти игр, команда Владимира Крикунова проиграла четыре из последних пяти матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» – «Барыс» – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Евдокимов — 1 (Михайлис, Сагадеев), 8:17 — 0:1. Михайлис — 6, 27:37 — 0:2. Василевский — 9 (Хрипунов, Гареев), 33:58 — 1:2. Старченко — 9 (Даллмэн), 38:45 — 1:3. Старченко — 10 (Семенов, Доус), 46:56 — 1:4. Торченюк — 7 (бол., Гареев, Василевский), 58:36 — 2:4.Вратари: Коварж (Сохатский, 40:00, 59:44) — Кудрявцев.Броски: 43 (7+24+12) — 22 (12+6+4).Штраф: 4 — 12.

    «Югра» – «Металлург» Мг 0:3

    Магнитогорский «Металлург» одержал гостевую победу над ханты-мансийской «Югрой» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В этой встрече по шайбе забросили Мэтт Эллисон, Оскар Осала и Войтек Вольски, двумя голевыми передачами отметился форвард Сергей Мозякин.

    Голкипер Илья Самсонов одержал 9-ю победу в сезоне и во второй раз сыграл «на ноль».

    Поражение стало для команды Анатолия Емелина третьим подряд. «Магнитка» одержала вторую победу подряд и идет на втором месте в турнирной таблице «Востока».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Эллисон – 17 (Мозякин), 39:20 – 0:1. Осала – 14 (п.в., Тимкин), 58:40 – 0:2. Вольски – 11 (Мозякин, Эллисон), 59:05 – 0:3.Вратари: Билялов (58:22 – 58:40) – Самсонов.Броски: 22 (6+6+10) – 29 (12+9+8).Штраф: 12 – 10.

    «Лада» – «Сибирь» 0:1

    Тольяттинская «Лада» потерпела домашнее поражение от «Сибири» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Единственную заброшенную во встрече шайбу записал на свой счёт на 58-й минуте Патрик Закриссон.

    «Сухарь» в активе вратаря Александра Салака, отразившего 22 броска в створ своих ворот.

    Новосибирский клуб выиграл 10 матчей из 13 после назначения Владимира Юрзинова-младшего на пост главного тренера.

    После этой победы «Сибирь» набрала 79 очков и располагается на восьмой строчке в Восточной конференции. «Лада» с 47 баллами занимает 13 место на «Востоке».

    В следующем матче «Сибирь» дома примет «Автомобилист», а «Лада» в гостях встретится с «Барысом».

    «Динамо» Мн – «Куньлунь Ред Стар» 1:3

    Минское «Динамо» проиграло китайскому «Куньлунь Ред Стар» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе пекинцев шайбы забросили Жильбер Брюле, Кори Кейн и Кайл Чипчура.

    За минчан отличился Джастин Фонтэйн.

    Данное поражение стало для «зубров» четвертым подряд. «Куньлунь», потерявший шансы на выход в плей-офф, прервал серию без побед, которая составляла три игры к ряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) – «Куньлунь» (Пекин) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
    Голы: Брюле – 15 (бол., Блэкер), 3:52 – 0:1. Фонтэйн – 10 (Коробов, Граньяни), 36:32 – 1:1. Кейн – 12 (Йип, Воробей), 37:56 – 1:2. Чипчура – 4 (Брюле), 38:34 – 1:3.Вратари: Энрот (35:57 – 36:32, 59:02) – Хелльберг.Броски: 48 (14+17+17) – 26 (9+11+6).Штраф: 12 – 12.

    «Северсталь» – «Локомотив» 5:6 ОТ

    Череповецкая «Северсталь» на домашней арене потерпела поражение от ярославского «Локомотива» (5:6 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    У «Локомотива» заброшенные шайбы на свой счёт записали Якуб Накладал, Александр Елесин, Артём Ильенко, Стаффан Кронвалль, Георгий Иванов и Брэндон Козун.

    В составе команды Александра Гулявцева голами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Руслан Карлин, Павел Чернов, Николай Стасенко и Александр Евсеенков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» – «Локомотив» – 5:6 ОТ (2:0, 1:4, 2:1, 0:1)
    Голы: Кагарлицкий — 16 (бол.), 8:48 — 1:0. Карлин — 7, 16:52 — 2:0. Накладал — 8 (Контиола), 20:40 — 2:1. Елесин — 4 (Аверин, Коршков), 22:07 — 2:2. Ильенко — 1 (Коледов, Черепанов), 25:52 — 2:3. Крунвалль — 10, 35:44 — 2:4. Чернов — 11 (бол., Бумагин), 39:47 — 3:4. Стасенко — 2 (бол., Евсеенков), 45:23 — 4:4. Иванов — 1 (Коршков), 46:00 — 4:5. Евсеенков — 6 (бол., Кагарлицкий), 53:20 — 5:5. Козун — 13 (Локтионов), 60:41 — 5:6.Вратари: Гудачек (Артамкин, 35:44) — Судницин.Броски: 33 (18+5+10+0) — 39 (8+23+7+1).Штраф: 10 — 18.

    СКА – «Адмирал» 7:2

    Питерский СКА одержал уверенную победу над дальневосточным «Адмиралом» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Патрик Херсли, Илья Каблуков, Сергей Калинин и Николай Прохоркин, оформивший покер.

    У «Адмирала» голы забили Самвел Мнацян и Вадим Перескоков.

    Команда Олега Знарка выиграла шестой матч подряд. Дальневосточники, потерявшие шансы на выход в плей-офф, прервали беспроигрышную серию, которая составляла четыре игры к ряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
    Голы: Херсли — 13 (Прохоркин, Гусев), 1:11 — 1:0. Калинин — 14 (Войнов, Ковальчук), 8:35 — 2:0. Мнацян — 1 (Бутузов, Казаков), 16:10 — 2:1. Прохоркин — 13 (бол., Карпов, Ковальчук), 24:23 — 3:1. Прохоркин — 14 (бол., Гусев, Карпов), 37:06 — 4:1. Прохоркин — 15 (Гусев, Херсли), 38:26 — 5:1. Каблуков — 3 (Яковлев, В. Тихонов), 39:35 — 6:1. Перескоков — 1 (Вихарев, Мамашев), 45:53 — 6:2. Прохоркин — 16 (мен., Зубарев, Калинин), 56:27 — 7:2.Вратари: Шестеркин — Бобков (Серебряков, 40:00).Броски: 35 (10+15+10) — 15 (9+3+3).Штраф: 10 — 26.

    «Динамо» М – «Спартак» 4:5

    Столичный «Спартак» обыграл московское «Динамо» (5:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей дубль оформил Дмитрий Черных, по шайбе забросили Райан Стоа, Дмитрий Калинин и Александр Хохлачев.

    У «Динамо» отличились Михаил Варнаков, Иван Игумнов, Илья Никулин и Владимир Брюквин.

    Отметим, что красно-белые продлили победную серию в очном противостоянии с «Динамо» до трех игр подряд. В последний раз бело-голубые побеждали в декабре 2016 года.

    Красно-белые прервали двухмачевую серию поражений и по-прежнему идут в зоне плей-офф, «Динамо» идет на 9-м месте.

    КХЛ. регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) – «Спартак» – 4:5 (1:0, 1:2, 2:3)
    Голы: Варнаков — 10 (бол., Карсумс, Хиетанен), 6:11 — 1:0. Стоа — 14, 32:49 — 1:1. Игумнов — 4 (А. Алексеев), 33:59 — 2:1. Черных — 3 (Воронин, Юдин), 37:59 — 2:2. Калинин — 6 (бол., Пепеляев), 40:34 — 2:3. Черных — 4 (Дергачев, Пепеляев), 41:30 — 2:4. Хохлачев — 15 (бол., Лаюнен, Калинин), 47:18 — 2:5. Никулин — 11 (Терещенко, Варнаков), 54:50 — 3:5. Брюквин — 12 (Терещенко, Никулин), 58:19 — 4:5.Вратари: Еременко (Бочаров, 41:30, 57:45 — 58:19, 58:50 — 59:08, 59:34) — Беспалов.Броски: 28 (5+12+11) — 32 (10+14+8).Штраф: 8 — 2.

    «Динамо» Р – «Амур» 3:4

    Хабаровский «Амур» в гостях обыграл рижское «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Вячеслав Ушенин, Алексей Бывальцев, Александр Фролов и Александр Пикар.

    У хозяев дубль оформил Микелис Редлихс, один гол на счету Ансси Салмелы.

    Хабаровский клуб одержал третью победу кряду, в то время как рижане проиграли в четвертый раз подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) – «Амур» – 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)
    Голы: Вяч. Ушенин — 8 (Вл. Ушенин, Горшков), 10:00 — 0:1. Бывальцев — 16 (Атюшов, Ли), 14:51 — 0:2. М. Редлихс — 8 (бол., Индрашис), 18:56 — 1:2. Фролов — 6 (Литовченко, Клопов), 42:18 — 1:3. Пикар — 5 (Зогорна), 43:17 — 1:4. М. Редлихс — 9 (Салмела, Дарзиньш), 45:35 — 2:4. Салмела — 4 (Кристо, Макмиллан), 47:39 — 3:4.Вратари: Калныньш (59:21) — Метсола.Броски: 19 (7+5+7) — 30 (13+9+8).Штраф: 6 — 4.
    «Динамо» — «Спартак». Кто победит в московском дерби?«Динамо Москва» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 18 января
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