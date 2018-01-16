Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Бостон»

В составе победителей голы на свой счёт записали Стивен Джонс, Александр Радулов и Тайлер Сегин.
За хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Здено Хара и Райан Спунер.
Российский голкипер Антон Худобин, выступающий за бостонцев, отразил 29 из 32 бросков.
«Старз» выиграли три последних матча из четырёх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Даллас» – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Джонс – 5 (Эли, Ритчи), 23:49 – 0:1. РАДУЛОВ – 17 (Бенн), 28:15 – 0:2. Хара – 4 (Макэвой, Нэш), 36:28 – 1:2. Спунер – 5 (Крейчи, Гржельчик), 51:21 – 2:2. Сегин – 22 (Клингберг, Бенн), 62:59 – 2:3.Вратари: Худобин – Лехтонен.Броски: 32 (10+13+9+0) – 32 (12+10+8+2).Штраф: 4 – 8.