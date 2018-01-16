ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Бостон»

    НХЛ Бостон Брюинз Даллас Старз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Бостон» — «Даллас»
    На фото:«Бостон» — «Даллас»
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» потерпели домашнее поражение в овертайме встречи с «Даллас Старз» — 2:3 ОТ.

    В составе победителей голы на свой счёт записали Стивен Джонс, Александр Радулов и Тайлер Сегин.

    За хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Здено Хара и Райан Спунер.

    Российский голкипер Антон Худобин, выступающий за бостонцев, отразил 29 из 32 бросков.

    «Старз» выиграли три последних матча из четырёх.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» – «Даллас» – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Джонс – 5 (Эли, Ритчи), 23:49 – 0:1. РАДУЛОВ – 17 (Бенн), 28:15 – 0:2. Хара – 4 (Макэвой, Нэш), 36:28 – 1:2. Спунер – 5 (Крейчи, Гржельчик), 51:21 – 2:2. Сегин – 22 (Клингберг, Бенн), 62:59 – 2:3.Вратари: Худобин – Лехтонен.Броски: 32 (10+13+9+0) – 32 (12+10+8+2).Штраф: 4 – 8.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. «Айлендерс» в овертайме дожали «Монреаль», «Лос-Анджелес» уступил «Сан-Хосе»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 января
    •
  • НХЛ. «Питтсбург» победил «Детройт», «Филадельфия» нанесла поражение «Нью-Джерси»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 января
    •
  • 11/01
    • НХЛ объявила составы на Матч звезд
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Валерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Подьем «Филадельфии» и «Колорадо», кризис «Ванкувера», удачная неделя «Вашингтона»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Очередные достижения СКА и ЦСКА, «Йокерит» уже в плей-офф, интрига на Востоке
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. У каждого свои задачи
  • Прогнозы и ставки на футбол 16 января
  • 5,12
    •
  • Отличится ли «Севилья» на «Ванда Метрополитано»?
  • «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 17 января
  • 3,10
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • НХЛ. «Айлендерс» в овертайме дожали «Монреаль», «Лос-Анджелес» уступил «Сан-Хосе»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 января
    • 09:27
  • 01:54
    • «Колорадо» переиграл «Анахайм»
  • Останется ли «Ак Барс» лидером конференции после матча с «Йокеритом»?
  • «Ак Барс» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 17 января
    • 2,11Завтра в 19:30
  • «Торонто» — «Сент-Луис». Встреча неудачников января
  • «Торонто» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 17 января
    • 2,06Завтра в 03:00
  • 13:35
    • Заполски, Пашнин, Карлин – лучшие игроки недели в КХЛ
  • «Калгари» идет без поражений, «Чикаго» заполучил Дюклера, Овечкин снова лучший снайпер НХЛ
  • Итоги недели в НХЛ
    • Вчера в 12:33
  • «Локомотив» в плей-офф, 100 побед Знарка в СКА, третья тренерская отставка в «Адмирале»
  • Итоги недели в КХЛ
    • Вчера в 11:03
  • НХЛ. «Калгари» обыграл «Каролину», «Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 января
    • Вчера в 09:38
  • Продолжат ли «Айлендерс» серию побед в игре с «Монреалем»?
  • «Монреаль» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 16 января
    • 1,82Сегодня в 03:30
  • «Автомобилист» может остановить «Сибирь» на пути к плей-офф
  • «Автомобилист» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 16 января
    • 2,03Сегодня в 17:00
  • «Авангард» попробует прервать серию неудач в игре с «Магниткой»
  • «Авангард» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 16 января
    • 1,81Сегодня в 16:00
  • 14/01
    • «Детройт» на выезде всухую обыграл «Чикаго»
  • 14/01
    • Разин назвал причину ухода из «Адмирала»
  • 14/01
    • Сборная дивизиона Тарасова выиграла Матч звезд КХЛ
  • 14/01
    • Малкин признан второй звездой дня НХЛ
  • 14/01
    • Андрей Разин покинул «Адмирал»
  • НХЛ. «Питтсбург» победил «Детройт», «Филадельфия» нанесла поражение «Нью-Джерси»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 января
    • 14/01/2018 в 09:18
  • 13/01
    • «Айлендерс» забросили 7 шайб «Рейнджерс»
  • 13/01
    • Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
  • «Колорадо» — «Анахайм». Кто окажется сильнее в битве за места в плей-офф?
  • «Колорадо» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 15 января
    • 1,8315/01/2018 в 23:00
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон