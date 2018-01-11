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    «Йокерит» дома победил «Куньлунь»

    КХЛ Йокерит Куньлунь Ред Стар
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Финский «Йокерит» на домашней арене взял верх над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

    В составе финской команды шайбы забросили Пекка Йормакка, Сами Леписто и Олли Палола. У гостей единственный гол на счету Лукаса Лессио.

    «Йокерит» набрал 95 очков после 48 матчей и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (58 очков, 49 игр) идет 11-м на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Йормакка — 11 (Норман, Н. Йенсен), 31:35 — 1:0. Лессио — 8 (Йип), 37:31 — 1:1. Леписто — 6 (бол.), 41:45 — 2:1. Палола — 6 (п.в.), 59:09 — 3:1.Вратари: Запольски — Хелльберг (58:31 — 59:09).Штраф: 8 — 12.Броски: 24 (11+9+4) — 21 (3+12+6).
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