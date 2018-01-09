«Амур» победил «Барыс» и вернулся в зону плей-офф

В команде Андрея Мартемьянова заброшенными шайбами отметились Ян Коларж, Александр Горшков и Георгий Бердюков. Единственный гол в составе гостей сумел записать на свой счёт Кевин Даллман.
«Амур» прервал серию из трех поражений, а «Барыс» проиграл седьмой матч подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Коларж — 6 (бол., Зогорна), 31:00 — 1:0. Даллмэн — 5 (бол., Старченко, Маклюков), 41:48 — 1:1. Горшков — 8 (Клопов, Йордан), 42:08 — 2:1. Бердюков — 2, 43:26 — 3:1.Вратари: Метсола — Кудрявцев.Штраф: 13 — 27.Броски: 43 (11+22+10) — 27 (11+5+11).