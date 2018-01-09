«Амур» победил «Барыс» и вернулся в зону плей-офф

Хабаровскийна домашнем льду взял верх над астанинским, встреча закончилась со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

В команде Андрея Мартемьянова заброшенными шайбами отметились Ян Коларж, Александр Горшков и Георгий Бердюков. Единственный гол в составе гостей сумел записать на свой счёт Кевин Даллман.

«Амур» прервал серию из трех поражений, а «Барыс» проиграл седьмой матч подряд.