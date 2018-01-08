НХЛ. Дубль Малкина, сэйвы Бобровского, голы Кучерова и Овечкина

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» 5:4 Б
«Айлендерс» по буллитам победили «Нью-Джерси» — 5:4 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 1:0).
В основное время в составе «островитян» шайбы забросили Андерс Ли (16-я минута), Энтони Бовилье (31), Себастьян Ахо (48) и Кэл Клаттербак (56). Авторами голов у «дьяволов» стали Трэвис Зэйджак (25, 37), Майлз Вуд (43) и Тэйлор Холл (44). В овертайме командам не удалось отличиться, а в серии буллитов точнее были хозяева. Решающий бросок исполнил Брок Нельсон.
«Айлендерс» прервали серию из пяти поражений, а «Нью-Джерси» проиграл пятый матч подряд.
«Филадельфия» — «Баффало» 4:1
«Филадельфия» одержала волевую победу над «Баффало» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).
На гол Райана О'Райлли (22-я минута) «летчики» ответили шайбами Шейна Гостисбеера (24), Шона Кутюрье (28, 59) и российского защитника Ивана Проворова (60).
Для 20-летнего Проворова этот гол стал восьмым в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Также в активе россиянина 12 передач.
«Баффало» потерпел четвертое поражение подряд. «Филадельфия» одержала третью победу кряду.
«Вашингтон» — «Сент-Луис» 4:3 ОТ
«Вашингтон» перебросал «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, которые одержали четвертую победу подряд.
В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Бретт Коннолли (14-я минута), Александр Овечкин (49), Ларс Эллер (51) и Ларс Никлас Бекстрём (65). Авторами голов у «блюзменов» стали Владимир Тарасенко (22), в активе которого также результативная передача, Александр Стин (26) и Карл Гуннарссон (56).
Результативным пасом у «Сент-Луиса» также отметился Иван Барбашев.
Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провtл на льду 18 минут 31 секунду, защитник Дмитрий Орлов — 26 минут 34 секунды.
Эта победа стала для «столичных» четвtртой подряд.
«Виннипег» — «Сан-Хосе» 4:1
«Виннипег» на своем льду победил «Сан-Хосе» со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
Два гола в составе «Джетс» на счету Мэттью Перо (40, 58), по одному — у Мэтта Хендрикса (13) и Марко Данё (32). За «Шаркс» шайбу забросил Логан Кутюр (35).
Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 17 минут 34 секунды.
«Сан-Хосе» потерпел третье поражение кряду.
«Чикаго» — «Эдмонтон» 4:1
«Чикаго» дома обыграл «Эдмонтон» – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
В составе «Блэкхоукс» отличились Ник Шмальц (9-я минута), Алекс Дебринкэт (10), Джонатан Тэйвз (40) и Джордан Истерли (50). За «Ойлерз» шайбу забросил Дарнелл Нурс (25).
Нападающий «ястребов» Артем Анисимов пропустил встречу из-за травмы.
«Коламбус» — «Флорида» 3:2 Б
«Коламбус» по буллитам одолел «Флориду» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).
В основное время в составе «жакетов» отличились Ник Фолиньо (10-я минута) и Пьер-Люк Дюбуа (38). За «пантер» голы забили Джонатан Юбердо (21) и Александр Барков (59). В серии буллитов команды исполнили 16 бросков на двоих. Победный — в активе Джоша Андерсона.
Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит. Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов также записал себе в актив голевую передачу, но попытку в серии буллитов не реализовал. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 42 броска по своим воротам и 4 буллита в послематчевой серии. Нападающий «пантер» Максим Мамин провел 9 минут 19 секунд в своем дебютном матче в НХЛ.
Это поражение стало для «Флориды» третьим подряд.
«Детройт» — «Тампа-Бэй» 2:5
«Тампа-Бэй» в гостях переиграла «Детройт» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).
В составе победителей дублем отметился Янни Гурд (40-я и 57-я минуты), по шайбе забросили Дэн Джирарди (9-я минута), Тайлер Джонсон (15) и Никита Кучеров (54). За «Ред Уингз» голы забили Густав Нюквист (24) и Джастин Абделкейдер (44).
Нападающий «Лайтнинг» Владислав Наместников отдал 2 голевые передачи. Защитник Михаил Сергачёв провел на льду 14 минут 40 секунд. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.
Победная серия «крыльев» прервалась на отметке в четыре матча.
«Монреаль» — «Ванкувер» 5:2
«Монреаль» одержал победу над «Ванкувером» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).
У «Канадиенс» отличились Карл Алзнер (10-я минута), Алекс Гальченюк (23), Брендан Галлахер (49), Пол Байрон (59) и Макс Пачьоретти (60). За «Кэнакс» голы забили Даниэль Седин (34) и Майкл дель Зотто (43).
Эта победа стала для «Канадиенс» второй после серии из пяти поражений.
«Питтсбург» — «Бостон» 6:5 ОТ
«Питтсбург» вырвал победу у «Бостона» — 6:5 ОТ (3:1, 1:4, 1:0, 1:0).
В основное время в составе «Пингвинз» отличились Джейми Олексиак (4-я минута), Фил Кессел (12), Крис Летанг (14), Евгений Малкин (40) и Райли Шихэн (43). За «Брюинз» голы забили Райан Спунер (2), Брэд Маршан (28), Ноэль Аккьяри (29), Давид Пастрняк (33) и Дэвид Бэйкс (38).
Победу «пингвинам» принес гол Малкина на третьей минуте овертайма.
Победная серия «мишек» прервалась на отметке в три матча.
«Вегас» — «Рейнджерс» 2:1
«Вегас» взял верх над «Рейнджерс» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
В составе победителей по шайбе забросили Джеймс Нил (18-я минута) и Вильям Карлссон (49), у гостей отличился Мика Зибанежад (14).
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич впервые в сезоне не попал в состав на матч. В 41 игре он набрал 26 (11+15) очков.