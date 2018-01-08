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    НХЛ. Дубль Малкина, сэйвы Бобровского, голы Кучерова и Овечкина

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 января

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Нью-Джерси Дэвилз Филадельфия Флайерз Баффало Сэйбрз Вашингтон Кэпиталз Сент-Луис Блюз Виннипег Джетс Сан-Хосе Шаркс Чикаго Блэкхоукс Эдмонтон Ойлерз Коламбус Блю Джекетс Флорида Пантерз Детройт Ред Уингз Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс Ванкувер Кэнакс Питтсбург Пингвинз Бостон Брюинз
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    Евгений Малкин оформил дубль
    Евгений Малкин оформил дубль
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 21:00 мск
    Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Бостон», Кучеров догнал Овечкина в снайперской гонке, Тарасенко забросил 18-ю шайбу в сезоне.

    «Айлендерс» — «Нью-Джерси» 5:4 Б

    «Айлендерс» по буллитам победили «Нью-Джерси» — 5:4 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 1:0).

    В основное время в составе «островитян» шайбы забросили Андерс Ли (16-я минута), Энтони Бовилье (31), Себастьян Ахо (48) и Кэл Клаттербак (56). Авторами голов у «дьяволов» стали Трэвис Зэйджак (25, 37), Майлз Вуд (43) и Тэйлор Холл (44). В овертайме командам не удалось отличиться, а в серии буллитов точнее были хозяева. Решающий бросок исполнил Брок Нельсон.

    «Айлендерс» прервали серию из пяти поражений, а «Нью-Джерси» проиграл пятый матч подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» – «Нью-Джерси» – 5:4 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Ли (Пулок, Хикки) – 15:28 (5x5), 1:1 – Зейджак (Юханссон, Ватанен) – 24:43 (5x5), 2:1 – Бовилье (Барзал, Эберле) – 30:44 (5x5), 2:2 – Зейджак (Гиббонс) – 36:25 (4x5), 2:3 – Вуд (Батчер, Холл) – 42:41 (5x5), 2:4 – Холл (Мур, Вуд) – 43:18 (5x5), 3:4 – Ахо (Таварес, Барзал) – 47:58 (5x4), 4:4 – Клаттербак (Ахо, Нельсон) – 55:43 (5x5), 5:4 – Нельсон – 65:00 (ПБ)Вратари: Галак – Шнайдер.Штраф: 10 – 6.Броски: 38 (10+12+12+4) – 46 (21+13+12+0).
    «Айлендерс» — «Нью-Джерси» 5:4 Б

    «Филадельфия» — «Баффало» 4:1

    «Филадельфия» одержала волевую победу над «Баффало» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

    На гол Райана О'Райлли (22-я минута) «летчики» ответили шайбами Шейна Гостисбеера (24), Шона Кутюрье (28, 59) и российского защитника Ивана Проворова (60).

    Для 20-летнего Проворова этот гол стал восьмым в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Также в активе россиянина 12 передач.

    «Баффало» потерпел четвертое поражение подряд. «Филадельфия» одержала третью победу кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» – «Баффало» – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
    Голы: 0:1 – О'Райлли (Айкел, Ристолайнен) – 21:50 (5x4), 1:1 – Гостисбер (Лотон, Лехтеря) – 23:42 (5x5), 2:1 – Кутюрье (Жиру, Ворачек) – 27:17 (5x4), 3:1 – Кутюрье (Ворачек, Раффль) – 58:45 (en), 4:1 – Проворов (Симмондс, Макдональд) – 59:27 (en)Вратари: Нойвирт – Ленер (58:06 – 58:45, 59:00 – 59:27).Штраф: 8 – 8.Броски: 29 (5+18+6) – 31 (12+11+8).
    «Филадельфия» — «Баффало» 4:1

    «Вашингтон» — «Сент-Луис» 4:3 ОТ

    «Вашингтон» перебросал «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, которые одержали четвертую победу подряд.

    В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Бретт Коннолли (14-я минута), Александр Овечкин (49), Ларс Эллер (51) и Ларс Никлас Бекстрём (65). Авторами голов у «блюзменов» стали Владимир Тарасенко (22), в активе которого также результативная передача, Александр Стин (26) и Карл Гуннарссон (56).

    Результативным пасом у «Сент-Луиса» также отметился Иван Барбашев.

    Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провtл на льду 18 минут 31 секунду, защитник Дмитрий Орлов — 26 минут 34 секунды.

    Эта победа стала для «столичных» четвtртой подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Коннолли (Овечкин, Карлсон) – 13:15 (5x4), 1:1 – Тарасенко (Барбашев, Эдмундсон) – 21:18 (5x5), 1:2 – Стин (Пьетранджело, Шенн) – 25:02 (5x4), 2:2 – Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 48:00 (5x4), 3:2 – Эллер (Оши, Боуи) – 50:49 (5x5), 3:3 – Гуннарссон (Берглунд, Томпсон) – 55:51 (5x5), 4:3 – Бекстрём (Оши) – 64:17 (3x3)Вратари: Холтби — Хаттон.Штраф: 4 — 8.Броски: 33 (8+6+18+1) — 34 (7+17+8+2).
    «Вашингтон» — «Сент-Луис» 4:3 ОТ

    «Виннипег» — «Сан-Хосе» 4:1

    «Виннипег» на своем льду победил «Сан-Хосе» со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

    Два гола в составе «Джетс» на счету Мэттью Перо (40, 58), по одному — у Мэтта Хендрикса (13) и Марко Данё (32). За «Шаркс» шайбу забросил Логан Кутюр (35).

    Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 17 минут 34 секунды.

    «Сан-Хосе» потерпел третье поражение кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Хендрикс (Копп, Армиа) – 12:42 (5x5), 2:0 – Данё (Троуба, Копп) – 31:03 (5x5), 2:1 – Кутюр (Павелски, Бёрнс) – 34:47 (5x4), 3:1 – Перро (Уилер, Майерс) – 39:01 (5x4), 4:1 – Перро (Майерс) – 56:48 (5x5)Вратари: Хеллебайк — Джонс (56:30 — 56:48).Штраф: 13 — 11.Броски: 30 (9+12+9) — 32 (12+15+5).
    «Виннипег» — «Сан-Хосе» 4:1

    «Чикаго» — «Эдмонтон» 4:1

    «Чикаго» дома обыграл «Эдмонтон» – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

    В составе «Блэкхоукс» отличились Ник Шмальц (9-я минута), Алекс Дебринкэт (10), Джонатан Тэйвз (40) и Джордан Истерли (50). За «Ойлерз» шайбу забросил Дарнелл Нурс (25).

    Нападающий «ястребов» Артем Анисимов пропустил встречу из-за травмы.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Эдмонтон» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Шмальц (Хартман, Рутта) – 08:03 (5x5), 2:0 – Дебринкэт (Кемпф) – 09:29 (5x5), 2:1 – Нурс (Каммальери, Кассиан) – 24:12 (5x5), 3:1 – Саад (Тэйвз, Хиностроза) – 39:50 (5x5), 4:1 – Истерли – 49:52 (5x5)Вратари: Форсберг — Тэлбот.Штраф: 2 — 6.Броски: 29 (15+7+7) — 33 (11+11+11).
    «Чикаго» — «Эдмонтон» 4:1

    «Коламбус» — «Флорида» 3:2 Б

    «Коламбус» по буллитам одолел «Флориду» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

    В основное время в составе «жакетов» отличились Ник Фолиньо (10-я минута) и Пьер-Люк Дюбуа (38). За «пантер» голы забили Джонатан Юбердо (21) и Александр Барков (59). В серии буллитов команды исполнили 16 бросков на двоих. Победный — в активе Джоша Андерсона.

    Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит. Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов также записал себе в актив голевую передачу, но попытку в серии буллитов не реализовал. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 42 броска по своим воротам и 4 буллита в послематчевой серии. Нападающий «пантер» Максим Мамин провел 9 минут 19 секунд в своем дебютном матче в НХЛ.

    Это поражение стало для «Флориды» третьим подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Флорида» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Фолиньо (Дюбуа, Джонс) – 09:47 (5x4), 1:1 – Юбердо (Дадонов, Барков) – 20:31 (5x4), 2:1 – Дюбуа (Джонс, Панарин) – 37:49 (5x4), 2:2 – Барков (Юбердо, Яндл) – 58:26 (5x4), 3:2 – Андерсон – 65:00 (ПБ)Вратари: Бобровский — Раймер (57:47 — 58:26).Штраф: 8 — 10.Броски: 48 (15+18+11+4) — 44 (9+12+18+5).
    «Коламбус» — «Флорида» 3:2 Б

    «Детройт» — «Тампа-Бэй» 2:5

    «Тампа-Бэй» в гостях переиграла «Детройт» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

    В составе победителей дублем отметился Янни Гурд (40-я и 57-я минуты), по шайбе забросили Дэн Джирарди (9-я минута), Тайлер Джонсон (15) и Никита Кучеров (54). За «Ред Уингз» голы забили Густав Нюквист (24) и Джастин Абделкейдер (44).

    Нападающий «Лайтнинг» Владислав Наместников отдал 2 голевые передачи. Защитник Михаил Сергачёв провел на льду 14 минут 40 секунд. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.

    Победная серия «крыльев» прервалась на отметке в четыре матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
    Голы: 0:1 – Джирарди (Наместников, Гурд) – 08:56 (5x5), 0:2 – Джонсон (Джирарди, Палат) – 14:11 (5x5), 1:2 – Нюквист (Бертуцци, Зеттерберг) – 23:10 (5x5), 1:3 – Гурд (Киллорн, Наместников) – 39:00 (5x5), 2:3 – Абделкейдер – 43:06 (5x5), 2:4 – Кучеров (Стэмкос) – 53:42 (5x5), 2:5 – Гурд (Палат) – 56:05 (5x5)Вратари: Мразек — Доминге.Штраф: 12 — 20.Броски: 36 (12+14+10) — 24 (9+4+11).
    «Детройт» — «Тампа-Бэй» 2:5

    «Монреаль» — «Ванкувер» 5:2

    «Монреаль» одержал победу над «Ванкувером» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).

    У «Канадиенс» отличились Карл Алзнер (10-я минута), Алекс Гальченюк (23), Брендан Галлахер (49), Пол Байрон (59) и Макс Пачьоретти (60). За «Кэнакс» голы забили Даниэль Седин (34) и Майкл дель Зотто (43).

    Эта победа стала для «Канадиенс» второй после серии из пяти поражений.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Ванкувер» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
    Голы: 1:0 – Алзнер – 09:39 (5x5), 2:0 – Гальченюк (Питри, Друен) – 22:12 (5x4), 2:1 – Седин (Эдлер, Седин) – 33:04 (5x5), 2:2 – дель Зотто (Бисер, Седин) – 42:47 (5x5), 3:2 – Галлахер (Алзнер) – 48:44 (5x5), 4:2 – Байрон (Галлахер) – 58:45 (5x5), 5:2 – Пачьоретти (Дано) – 59:01 (en)Вратари: Прайс — Нильссон (58:33 — 58:38, 58:45 — 59:01).Штраф: 6 — 6.Броски: 45 (13+15+17) — 36 (11+8+17).
    «Монреаль» — «Ванкувер» 5:2

    «Питтсбург» — «Бостон» 6:5 ОТ

    «Питтсбург» вырвал победу у «Бостона» — 6:5 ОТ (3:1, 1:4, 1:0, 1:0).

    В основное время в составе «Пингвинз» отличились Джейми Олексиак (4-я минута), Фил Кессел (12), Крис Летанг (14), Евгений Малкин (40) и Райли Шихэн (43). За «Брюинз» голы забили Райан Спунер (2), Брэд Маршан (28), Ноэль Аккьяри (29), Давид Пастрняк (33) и Дэвид Бэйкс (38).

    Победу «пингвинам» принес гол Малкина на третьей минуте овертайма.

    Победная серия «мишек» прервалась на отметке в три матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Бостон» — 6:5 ОТ (3:1, 1:4, 1:0, 1:0)
    Голы: 0:1 – Спунер (Миллер, Дебраск) – 01:51 (5x5), 1:1 – Олексиак (Ханвик, Хагелин) – 03:53 (5x5), 2:1 – Кессел (Кросби, Малкин) – 11:04 (5x4), 3:1 – Летанг (Кросби) – 13:27 (5x5), 3:2 – Маршан (Бержерон) – 27:18 (5x5), 3:3 – Аккьяри (Карло, Маршан) – 28:18 (5x5), 3:4 – Пастрняк – 32:14 (5x5), 3:5 – Бэйкс (Хара, Хайнен) – 37:08 (5x5), 4:5 – Малкин (Кросби, Хёрнквист) – 39:56 (5x4), 5:5 – Шихэн – 42:54 (5x5), 6:5 – Малкин (Кессел, Летанг) – 62:51 (3x3)Вратари: Джерри (Мюррей, 37:08) — Раск.Штраф: 4 — 6.Броски: 35 (9+8+17+1) — 25 (12+7+6+0).
    «Питтсбург» — «Бостон» 6:5 ОТ

    «Вегас» — «Рейнджерс» 2:1

    «Вегас» взял верх над «Рейнджерс» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

    В составе победителей по шайбе забросили Джеймс Нил (18-я минута) и Вильям Карлссон (49), у гостей отличился Мика Зибанежад (14).

    Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич впервые в сезоне не попал в состав на матч. В 41 игре он набрал 26 (11+15) очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» – «Рейнджерс» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: 0:1 – Зибанеджад (Грабнер, Леттьери) – 13:05 (5x5), 1:1 – Нил (Перрон) – 17:23 (5x5), 2:1 – Карлссон (Смит, Маршессо) – 48:58 (5x5)Вратари: Флери — Павелец (58:01).Штраф: 4 — 2.Броски: 34 (10+14+10) — 29 (11+6+12).
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Коламбус» намерен продлить серию поражений «Флориды»«Коламбус» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января
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