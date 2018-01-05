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    «Адмирал» потерпел поражение от «Сибири»

    КХЛ Адмирал Сибирь
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    Хоккеисты «Сибири»
    На фото:Хоккеисты «Сибири»
    «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от «Сибири» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1).

    В составе хозяев отличились Владимир Бутузов и новобранец команды Егор Яковлев. Гости ответили точным бросками Ивана Верещагина и Александера Бергстрема.

    Победу новосибирской команде принес Рок Тичар, поразивший ворота соперника в дополнительное время.

    «Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции (70 очков), а «Адмирал» — 12-е (46 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» – «Сибирь» – 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: 1:0 – Бутузов (Ващенко, Яковлев) – 09:19 (5x5), 2:0 – Яковлев (Бутузов) – 23:35 (5x5), 2:1 – Верещагин (Энлунд, Закриссон) – 51:07 (5x5), 2:2 – Бергстрём (Верещагин, Закриссон) – 59:45 (5x5), 2:3 – Тичар – 61:52 (3x3).Вратари: Серебряков — Красиков.Штраф: 0 — 32.Броски: 24 (11+7+6+0)-32 (3+13+13+3).
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