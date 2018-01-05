«Адмирал» потерпел поражение от «Сибири»

В составе хозяев отличились Владимир Бутузов и новобранец команды Егор Яковлев. Гости ответили точным бросками Ивана Верещагина и Александера Бергстрема.
Победу новосибирской команде принес Рок Тичар, поразивший ворота соперника в дополнительное время.
«Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции (70 очков), а «Адмирал» — 12-е (46 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» – «Сибирь» – 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: 1:0 – Бутузов (Ващенко, Яковлев) – 09:19 (5x5), 2:0 – Яковлев (Бутузов) – 23:35 (5x5), 2:1 – Верещагин (Энлунд, Закриссон) – 51:07 (5x5), 2:2 – Бергстрём (Верещагин, Закриссон) – 59:45 (5x5), 2:3 – Тичар – 61:52 (3x3).Вратари: Серебряков — Красиков.Штраф: 0 — 32.Броски: 24 (11+7+6+0)-32 (3+13+13+3).