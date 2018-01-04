НХЛ. Передача Бучневича не спасла «Рейнджерс», «Детройт» сильнее «Оттавы»

«Детройт» — «Оттава» 2:1 ОТ

«Детройт» переиграл «Оттаву» и продлил свою победную серию до трех матчей — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

Победу «Ред Уингз» принес дубль Андреаса Атанасиу (на 12-й и 61-й минутах), у «Сенаторз» отличился Райан Дзингел (41).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Оттава» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Голы: 1:0 – Атанасиу (Манта, Фрк) – 11:15 (5x5), 1:1 – Дзингел – 40:39 (5x5), 2:1 – Атанасиу (Ларкин) – 60:06 (3x3)Вратари: Ховард — Андерсон.Штраф: 4 — 4.Броски: 35 (11+11+12+1) — 34 (14+11+9+0).

«Детройт» — «Оттава» 2:1 ОТ

«Рейнджерс» — «Чикаго» 2:5

«Рейнджерс» на своем льду уступили «Чикаго» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

В составе «Блэкхоукс» отличились Винсент Хиностроза (17-я минута), Ник Шмальц (29), Патрик Шарп (43), Джонатан Тэйвз (60) и Патрик Кейн (60).

У хозяев шайбы забросили Ник Холден (19) и Мика Зибанеджад (32, с передачи Павла Бучневича).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Чикаго» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) Голы: 0:1 – Хиностроза (Тэйвз, Истерли) – 16:09 (5x5), 1:1 – Холден (Кэри, Нивс) – 18:09 (5x5), 1:2 – Шмальц (Кейн, Хартман) – 28:56 (5x5), 2:2 – Зибанеджад (Бучневич, Цуккарелло) – 31:32 (5x3), 2:3 – Шарп (Кемпф, Дебринкэт) – 42:24 (5x5), 2:4 – Тэйвз (Саад, Уингелс) – 59:06 (en), 2:5 – Кейн (Хартман, Шмальц) – 59:55 (en)Вратари: Лундквист — Гласс.Штраф: 2 — 12.Броски: 25 (6+8+11) — 35 (14+12+9).

«Рейнджерс» — «Чикаго» 2:5

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com