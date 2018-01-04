ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Передача Бучневича не спасла «Рейнджерс», «Детройт» сильнее «Оттавы»

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 января

    НХЛ Детройт Ред Уингз Оттава Сенаторз Чикаго Блэкхоукс Нью-Йорк Рейнджерс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хоккеисты «Чикаго»
    Хоккеисты «Чикаго»
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 03:30 мск
    «Детройт» одержал третью победу кряду, «Чикаго» «пошумел» в Нью-Йорке.

    «Детройт» — «Оттава» 2:1 ОТ

    «Детройт» переиграл «Оттаву» и продлил свою победную серию до трех матчей — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

    Победу «Ред Уингз» принес дубль Андреаса Атанасиу (на 12-й и 61-й минутах), у «Сенаторз» отличился Райан Дзингел (41).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Оттава» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Атанасиу (Манта, Фрк) – 11:15 (5x5), 1:1 – Дзингел – 40:39 (5x5), 2:1 – Атанасиу (Ларкин) – 60:06 (3x3)Вратари: Ховард — Андерсон.Штраф: 4 — 4.Броски: 35 (11+11+12+1) — 34 (14+11+9+0).
    «Детройт» — «Оттава» 2:1 ОТ

    «Рейнджерс» — «Чикаго» 2:5

    «Рейнджерс» на своем льду уступили «Чикаго» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

    В составе «Блэкхоукс» отличились Винсент Хиностроза (17-я минута), Ник Шмальц (29), Патрик Шарп (43), Джонатан Тэйвз (60) и Патрик Кейн (60).

    У хозяев шайбы забросили Ник Холден (19) и Мика Зибанеджад (32, с передачи Павла Бучневича).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Чикаго» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
    Голы: 0:1 – Хиностроза (Тэйвз, Истерли) – 16:09 (5x5), 1:1 – Холден (Кэри, Нивс) – 18:09 (5x5), 1:2 – Шмальц (Кейн, Хартман) – 28:56 (5x5), 2:2 – Зибанеджад (Бучневич, Цуккарелло) – 31:32 (5x3), 2:3 – Шарп (Кемпф, Дебринкэт) – 42:24 (5x5), 2:4 – Тэйвз (Саад, Уингелс) – 59:06 (en), 2:5 – Кейн (Хартман, Шмальц) – 59:55 (en)Вратари: Лундквист — Гласс.Штраф: 2 — 12.Броски: 25 (6+8+11) — 35 (14+12+9).
    «Рейнджерс» — «Чикаго» 2:5
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    Закрепятся ли «Рейнджерс» на третьем месте Столичного дивизиона?«Рейнджерс» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 4 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. 200-я победа Бобровского, дубль Овечкина, шайбы Орлова и Тарасенко
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 января
    •
  • НХЛ. «Рейнджерс» победили «Баффало» в матче «Зимней классики»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 января
    •
  • 30/12
    • «Чикаго» поместил Анисимова в список травмированных
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017
    Подробный разбор
  • Кризис в «Адмирале», расклады плей-офф, конец победной серии ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Тампа» уходит в отрыв, Кучеров снова лучший бомбардир, Winter Classic в Оттаве
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Спета ли песенка «канареек» в Кубке Англии?
  • «Норвич» — «Челси». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 6 января.
  • 1,95
    •
  • Руни против Салаха в ливерпульском дерби
  • «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 5 января.
  • 2,0
    •
    Хоккей. Главное
  • КХЛ. ЦСКА обыграл «Йокерит», «Трактор» уступил «Динамо»
  • Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 января
    •
  • Чуда не случилось. Россия без медалей МЧМ
  • Поражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ
    •
  • НХЛ. 200-я победа Бобровского, дубль Овечкина, шайбы Орлова и Тарасенко
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 января
    •
  • 07:17
    • Овечкин в девятый раз поедет на «Матч звезд»
  • 19:44
    • ЦСКА в овертайме дожал «Йокерит»
  • 18:19
    • «Динамо» по буллитам одолело «Трактор»
  • 17:31
    • «Авангард» разгромил «Куньлунь»
  • 15:11
    • «Югра» первой в КХЛ потеряла шансы на попадание в плей-офф
  • 13:29
    • Сухачев, Костин и Зайцев названы лучшими хоккеистами сборной России на МЧМ
  • 12:58
    • «Амур» по буллитам уступил «Сибири»
  • 12:43
    • Овечкин — вторая звезда дня в НХЛ
  • 03/01
    • Молодежная сборная России проиграла США в 1/4 финала ЧМ
  • 03/01
    • Брагин: 1998 год рождения – ну сами видите, Костин и Свечников выглядели сильнее многих этих хоккеистов
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон