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    «Вегас» продлил контракт с нападающим

    Вегас Голден Найтс НХЛ
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    Джонатан Маршессо
    На фото:Джонатан Маршессо
    Нападающий Джонатан Маршессо заключил новый контракт с «Вегасом», сообщает официальный сайт НХЛ.

    Сделка рассчитана на шесть лет и 30 миллионов долларов.

    1 июля 2018 года 27-летний хоккеист мог получить статус неограниченно свободного агента. По новому соглашению он будет зарабатывать по 5 миллионов долларов в среднем за сезон.

    «Вегас» забрал Маршессо из «Флориды» 21 июня 2017 года на драфте расширения НХЛ. В нынешнем чемпионате форвард провел 35 матчей и занимает первое место в команде по набранным очкам (37=15+22). В прошлом сезоне в составе «Флориды» он установил личный снайперский (30 заброшенных шайб) и бомбардирский (51 очко) рекорды.

    В общей сложности Маршессо провел в лиге 159 матчей в составе «Коламбуса», «Тампы-Бэй» и «Голден Найтс», заработав в них 107 (53+54) очков.

    «Вегас» занимает первое место в Западной конференции с 56 очками, на три очка опережая «Лос-Анджелес» и «Виннипег».

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