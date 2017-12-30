«Слован» обыграл «Йокерит» в заключительном матче 2017 года в КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Юрай Микуш, Ник Эберт и Патрик Лампер.
За финнов шайбы забросили Никлас Йенсен и Стив Мозес.
Данная победа стала для клуба из Словакии второй подряд. «Джокеры» уступили в третей из последних пяти встреч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) – «Йокерит» (Хельсинки) – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Н. Йенсен – 14 (Иконен, Регин), 6:48 – 0:1. Микуш – 5, 19:14 – 1:1. Эберт – 6 (Садецки, Гарбутт), 41:54 – 2:1. Мозес – 1 (Гилрой), 52:57 – 2:2. Лампер – 2 (Штясны), 54:08 – 3:2.Вратари: Штепанек – Запольски (58:33).Броски: 26 (9+7+10) – 34 (6+11+17).Штраф: 6 – 6.