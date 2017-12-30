«Слован» обыграл «Йокерит» в заключительном матче 2017 года в КХЛ

Братиславскийодержал домашнюю победу над финским(3:2) в матче, который стал заключительным в КХЛ в 2017 году.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Юрай Микуш, Ник Эберт и Патрик Лампер.

За финнов шайбы забросили Никлас Йенсен и Стив Мозес.

Данная победа стала для клуба из Словакии второй подряд. «Джокеры» уступили в третей из последних пяти встреч.