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    «Северсталь» взяла верх над «Торпедо»

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    «Северсталь» — «Торпедо»
    На фото:«Северсталь» — «Торпедо»
    Череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Шайбы в составе победителей забросили Валерий Васильев, Евгений Монс и Павел Чернов.

    У гостей отличились отличились Егор Дугин и Евгений Мозер.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» НН (Нижний Новгород) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
    Голы: Васильев — 7 (бол., Чернов, Кагарлицкий), 7:06 — 1:0. Монс — 3 (Монахов), 25:45 — 2:0. Дугин — 11 (Кинрейд), 28:25 — 2:1. Чернов — 8 (мен., Кагарлицкий), 32:35 — 3:1. Мозер — 6, 34:11 — 3:2.Вратари: Гудачек — Лисутин (59:22).Броски: 22 (9+8+5) — 19 (9+5+5).Штраф: 8 — 16.
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