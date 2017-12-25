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    «Сибирь» победила «Нефтехимик» в домашнем матче

    КХЛ Сибирь Нефтехимик
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Сибирь» на своем льду одолела нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Шайбы в составе победителей провели Александер Бергстрём (4-я и 16-я минута), Артём Артёмов (23), Игорь Левицкий (30), Патрик Закриссон (46), Владимир Первушин (56). У проигравших отличились Андрей Нестрашил (19) и Марат Хайруллин(25).

    Команда Андрея Назарова прервала удачную серию из трёх игр.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)
    Голы: Бергстрем — 16 (Закриссон, Энлунд), 3:30 — 1:0. Бергстрем — 17 (Ермаков), 15:04 — 2:0. Нестрашил — 9 (Галимов, Секстон), 18:04 — 2:1. Артемов — 2 (Основин, Зырянов), 22:58 — 3:1. Хайруллин — 3 (Огурцов), 24:19 — 3:2. Левицкий — 5, 29:42 — 4:2. Закриссон — 12 (бол., Верещагин, Бергстрем), 45:05 — 5:2. Первушин — 4 (Коньков, Алексеев), 55:37 — 6:2.Вратари: Красиков — Макаров (Ежов, 30:34).Штраф: 6 — 12.Броски: 32 (11+11+10) — 39 (17+14+8).
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