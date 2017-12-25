«Сибирь» победила «Нефтехимик» в домашнем матче

Шайбы в составе победителей провели Александер Бергстрём (4-я и 16-я минута), Артём Артёмов (23), Игорь Левицкий (30), Патрик Закриссон (46), Владимир Первушин (56). У проигравших отличились Андрей Нестрашил (19) и Марат Хайруллин (25).

на своем льду одолела нижнекамскийсо счетом 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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